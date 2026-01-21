    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB
    Bas für Bleiberecht für Geflüchtete nach der Ausbildung

    Für Sie zusammengefasst
    • Bärbel Bas fordert bessere Bleibechancen für Geflüchtete.
    • Unternehmen brauchen Planbarkeit bei Ausbildungen.
    • Gespräche über Bleiberecht laufen in der Koalition.
    Bas für Bleiberecht für Geflüchtete nach der Ausbildung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) fordert bessere Bleibechancen für junge Geflüchtete nach der Ausbildung. "Es muss eben für die Unternehmen Planbarkeit geben", sagte Bas bei einem Besuch im ABB Ausbildungszentrum Berlin/Brandenburg. "Und die habe ich nicht, wenn gesagt wird, ich investiere hier in eine teure Ausbildung, in den jungen Menschen, und übermorgen ist er weg."

    Gespräche in der Koalition zu einem solchen Bleiberecht liefen bereits, sagte die SPD-Politikerin. "Es dürfen nicht die falschen abgeschoben werden", sagte Bas. Wer einen Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz gefunden habe und integriert sei, müsse auch eine Bleibeperspektive haben. "Eine Ausbildung ist ein Invest in die Zukunft und das ist nicht zum Nulltarif zu haben". Ohne ein Bleiberecht hätten junge Geflüchtete keine Chance, einen Ausbildungsplatz in einem Unternehmen zu bekommen.

    Geflüchtete mit Aufenthaltserlaubnis dürfen in der Regel ohne Einschränkung eine Ausbildung machen und arbeiten. Komplizierter ist die Lage für Menschen, die nur eine Duldung haben. Wird zum Beispiel während der Ausbildung ein Asylantrag abgelehnt, braucht es eine eigene Ausbildungsduldung. Nach einem erfolgreichen Abschluss kann eine befristete Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen./lfö/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 63,89 auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um -2,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 118,18 Mrd..

    ABB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,89CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -28,21 %/-6,37 % bedeutet.




    Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) fordert bessere Bleibechancen für junge Geflüchtete nach der Ausbildung.
