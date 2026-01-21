    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gefahr für Ihr Portfolio

    Dalios Kapitalkriege: Gold, Dollar, Schulden – was Anleger jetzt wissen müssen

    Die US-Verschuldung explodiert, die Märkte brechen ein. Und Ray Dalio warnt: Die Währungsordnung "bricht zusammen". Anleger müssen die neue Realität ernst nehmen.

    • US-Verschuldung steigt rasant auf 30,9 Billionen USD.
    • Dalio warnt: Währungsordnung bricht zusammen.
    • Gold als sichere Anlage gewinnt an Bedeutung.
    Foto: Wang Ying - picture alliance / Xinhua News Agency

    Die jüngsten starken Kursverluste an den US-Börsen bestätigen für Ray Dalio eine Entwicklung, vor der er seit Monaten warnt. Nach einer langen Erholung seit dem zollbedingten 19-prozentigen Einbruch des S&P 500 im Vorjahr ist die Rallye abrupt zum Stillstand gekommen. Der erneute Ausverkauf, ausgelöst durch neue Handelskonflikte mit Europa, passt für Dalio exakt in das Muster global wachsender Instabilität.

    In einem Beitrag vom 20. Januar schrieb er: "Die bestehende Fiat-Währungsordnung, die innenpolitische Ordnung und die internationale geopolitische Ordnung brechen zusammen, sodass wir am Rande eines Krieges stehen." Der Bridgewater-Gründer sieht darin keine Momentaufnahme, sondern eine strukturelle Verschiebung hin zu einer fragmentierten Weltordnung, die er mit dem Begriff "Kapitalkriege" beschreibt.

    Diese Kapitalkriege treffen vor allem den US-Dollar und den Markt für US-Staatsanleihen. Handelszölle und geopolitische Spannungen schrecken ausländische Zentralbanken zunehmend davon ab, neue US-Schulden zu kaufen, was die Renditen nach oben treibt. Dalio warnte in einem CNBC-Interview: "Die Währungsordnung bricht zusammen. Fiat-Währungen und Schulden als Wertspeicher werden von den Zentralbanken nicht mehr in gleicher Weise gehalten." Parallel dazu strömt Kapital in Gold. Der Goldpreis stieg 2025 um 66,2 Prozent und legte 2026 weiter zweistellig zu, besonders nach den neuen US-Zöllen auf europäische Verbündete. Dalio sieht darin ein direktes Spiegelbild des Misstrauens: "Der größte Markt, der sich im letzten Jahr bewegt hat, war der Goldmarkt."

    Die Ursachen liegen tief im US-Finanzsystem. Die Staatsverschuldung ist seit Ende 2019 bis Mitte Januar von 17 auf 30,9 Billionen US-Dollar gestiegen – ein Plus von 81 Prozent. Pro Haushalt entspricht das heute 229.000 US-Dollar Schulden. Wären diese zu 3,36 Prozent zu verzinsen, müssten Familien jährlich 7.700 US-Dollar zusätzlich aufbringen. Bis 2035 könnte die Gesamtverschuldung laut Prognosen auf 60 Billionen US-Dollar klettern und die Belastung pro Haushalt auf 434.000 US-Dollar treiben, mehr als der mediane Hauspreis. Die Zinskosten sind bereits von 352 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 970 Milliarden US-Dollar explodiert. Jessica Riedl, Expertin beim Thinktank Brookings Institution, warnt, die Märkte könnten irgendwann "nicht mehr bereit sein, Washington die untragbaren Beträge zu leihen".

    In diesem Umfeld erscheint Gold für Dalio und viele Banken als strategische Absicherung. Er empfiehlt eine Allokation von 5 Prozent bis 15 Prozent, da Gold "sehr gut abschneidet, wenn andere Vermögenswerte nicht gut abschneiden". Gold profitiert direkt von den Spannungen, die die Rallye der Aktienmärkte beendet und den Vertrauensverlust in US-Schulden erneut sichtbar gemacht haben.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
