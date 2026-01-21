    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DAVOS

    Trump zweifelt an Nato-Unterstützung für USA

    • Trump zweifelt an Nato-Unterstützung für USA.
    • USA sind bereit zu helfen, aber nicht sicher, ob umgekehrt.
    • Kritisiert ungleiche Verteidigungsausgaben der Partner.
    DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat in Davos die Unterstützung der Nato-Verbündeten für die USA angezweifelt. "Das Problem mit der Nato ist jedoch, dass wir zu 100 Prozent für sie da sein werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie für uns da sein werden, wenn wir sie rufen", sagte er beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in dem Schweizer Alpenort. Trump sprach von einem Szenario, in dem die USA "von dieser und jener Nation" angegriffen und um Hilfe bitten würden: "Ich weiß, dass wir für sie da wären, aber ich weiß nicht, ob sie für uns da wären."

    Trump legte nach: "Bei all dem Geld, das wir ausgeben, bei all dem Blut, Schweiß und den Tränen weiß ich nicht, ob sie für uns da wären." Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder höhere Verteidigungsausgaben der europäischen Bündnispartner gefordert und kritisiert, die USA würden finanziell und militärisch ausgenutzt./als/DP/mis





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
