Börsenstart USA - 21.01. - US Tech 100 stark +0,77 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.805,13 PKT und steigt um +0,64 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +2,03 %, Nike (B) +1,88 %, IBM +1,71 %, NVIDIA +1,42 %, Honeywell International +1,41 %

Flop-Werte: Johnson & Johnson -1,44 %, Boeing -0,86 %, Microsoft -0,72 %, Procter & Gamble -0,63 %, Walmart -0,62 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:51) bei 25.179,73 PKT und steigt um +0,77 %.

Top-Werte: Arm Holdings +7,99 %, Intel +7,67 %, Datadog Registered (A) +6,77 %, Advanced Micro Devices +5,85 %, Micron Technology +4,00 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -2,90 %, Axon Enterprise -2,77 %, The Kraft Heinz Company -1,62 %, DoorDash Registered (A) -1,47 %, Mondelez International Registered (A) -1,26 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.846,47 PKT und steigt um +0,73 %.

Top-Werte: Teledyne Technologies +8,96 %, Intel +7,67 %, Interactive Brokers Group Registered (A) +7,29 %, Moderna +6,90 %, Datadog Registered (A) +6,77 %

Flop-Werte: Amcor Registered -79,63 %, Erie Indemnity (A) -4,00 %, Centene -3,95 %, Dollar Tree -2,92 %, AppLovin Registered (A) -2,90 %