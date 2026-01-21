    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeledyne Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Teledyne Technologies

    Teledyne Technologies Aktie explodiert - 21.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Teledyne Technologies Aktie bisher um +8,96 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Teledyne Technologies Aktie.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Teledyne Technologies ist ein diversifiziertes Unternehmen, das sich auf spezialisierte High-Tech-Lösungen konzentriert und in Nischenmärkten führend ist.

    Teledyne Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 21.01.2026

    Die Teledyne Technologies Aktie konnte bisher um +8,96 % auf 526,20 zulegen. Das sind +43,25  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Teledyne Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 526,20, mit einem Plus von +8,96 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Teledyne Technologies Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +7,30 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Teledyne Technologies Aktie damit um +10,64 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,09 %. Im Jahr 2026 gab es für Teledyne Technologies bisher ein Plus von +19,92 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,73 % geändert.

    Teledyne Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,64 %
    1 Monat +21,09 %
    3 Monate +7,30 %
    1 Jahr +15,49 %

    Informationen zur Teledyne Technologies Aktie

    Es gibt 47 Mio. Teledyne Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,98 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 21.01. - US Tech 100 stark +0,77 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Teledyne Technologies Reports Fourth Quarter Results


    Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY) All-time record quarterly and full year net sales, non-GAAP diluted earnings per share and non-GAAP operating margin Fourth quarter net sales of $1,612.3 million, an increase of 7.3% compared with last …

    Teledyne Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Teledyne Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teledyne Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Teledyne Technologies

    +5,62 %
    +8,73 %
    +19,72 %
    +4,57 %
    +13,45 %
    +38,08 %
    +64,43 %
    +1.558,44 %
    ISIN:US8793601050WKN:926932



