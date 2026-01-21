    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    ROUNDUP

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    VW-Tochter Traton erreicht Ziele - Mittelzufluss überrascht positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Traton erzielt 1,64 Mrd. Euro Netto-Cashflow 2022.
    • Aktie steigt um fast 7 % auf 31,48 Euro.
    • Umsatzrückgang von 8,6 % auf 305.500 Fahrzeuge.
    ROUNDUP - VW-Tochter Traton erreicht Ziele - Mittelzufluss überrascht positiv
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW -Nutzfahrzeugholding Traton hat im vergangenen Geschäftsjahr beim freien Mittelzufluss besser abgeschnitten als gedacht. Der sogenannte Netto-Cashflow im Fahrzeuggeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - habe laut vorläufigen Zahlen bei 1,64 Milliarden und damit über der Prognosebandbreite gelegen, teilte die Volkswagen -Tochter am Mittwoch in München mit. Damit falle der Wert auch besser aus als von Finanzanalysten erwartet, hieß es vom Anbieter mit den Marken MAN, Scania, dem US-Hersteller International und der südamerikanischen VW Truck & Bus. Die im MDax notierte Traton-Aktie legte zu.

    Das Papier gewann zuletzt fast sieben Prozent auf 31,48 Euro. Damit bügelte der Kurs die Schwäche der beiden Vortage wieder aus. Auf dem Hoch des Vorjahrs war die Aktie aber zeitweise mehr als 38 Euro wert, bevor die Zollkapriolen in den USA die Notierungen von Lkw-Bauern spürbar einbrechen ließen. Auch die Konkurrenz von Daimler Truck konnte zur Wochenmitte von dem Kursschwung bei Traton profitieren. Das Papier der Schwaben mehr als drei Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    92,12€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    105,00€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analyst Akshat Kacker von JPMorgan schrieb, das bessere Abschneiden von Traton beim Barmittelzufluss habe vor allem an der Verbesserung bei Lagerbeständen und Vorräten gelegen. Das könne unter anderem daran liegen, dass Kunden Preiserhöhungen im Januar vorgegriffen und noch im alten Jahr gekauft hätten. Traton selbst sprach von einem besseren Management des betriebsnotwendigen Kapitals - aber auch von geringeren Investitionsausgaben bei Scania und MAN.

    Bei Umsatz und der bereinigten operativen Gewinnmarge habe Traton die eigenen Ziele erreicht, hieß es vom Unternehmen. Die bereinigte operative Marge habe bei 6,3 Prozent gelegen. Zuletzt hatte das Traton-Management hier das untere Ende der Spanne von 6 bis 7 Prozent in Aussicht gestellt. Im Vorjahr lag die Marge bei 9,2 Prozent noch fast drei Prozentpunkte höher. Derzeit belastet die Schwäche auf dem nordamerikanischen Markt infolge der Einfuhrzölle von US-Präsident Donald Trump die Branche, auch die Konjunkturschwäche in Europa bremst das Geschäft.

    Am Vortag hatte Traton einen Absatzrückgang von 8,6 Prozent auf rund 305.500 Fahrzeuge vermeldet. Der Umsatz dürfte laut der zuletzt gültigen Prognose bis zu 10 Prozent unter dem Vorjahreswert von 47,5 Milliarden Euro gelegen haben./men/jsl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 99,48 auf Tradegate (21. Januar 2026, 16:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,49 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -68,73 %/+41,21 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursrisiken für VW Vz durch geopolitische Spannungen (Ukraine, Iran, Taiwan) und drohende US‑Zölle, die kurzfristig Kursverluste bis unter 100 € bzw. sogar unter 50 € erwarten lassen. Mitglieder melden Käufe um ~97 €; es bestehen Sorgen um Absatz, Margen, Jobs und Insolvenzrisiken. Gleichzeitig wird spekuliert, dass eine Umstellung auf Rüstung die Bewertung langfristig stark steigern könnte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP VW-Tochter Traton erreicht Ziele - Mittelzufluss überrascht positiv Die VW -Nutzfahrzeugholding Traton hat im vergangenen Geschäftsjahr beim freien Mittelzufluss besser abgeschnitten als gedacht. Der sogenannte Netto-Cashflow im Fahrzeuggeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - habe laut vorläufigen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     