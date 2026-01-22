    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVisionwave Hldgs Registered AktievorwärtsNachrichten zu Visionwave Hldgs Registered

    VisionWave: KI, Drohnen und Quantumspeed – die nächste Rüstungsperle?

    Verteidigungs- und Sicherheitsspezialist VisionWave könnte mit seiner neuen Rechenbeschleunigungs-Architektur, ambitionierten Drohnenprogrammen und einer aggressiven Expansion in Europa zur einer Perle reifen.

    • VisionWave entwickelt innovative Rechenarchitektur für Verteidigung.
    • qSpeed-Engine soll Rechenlatenzen in kritischen Szenarien senken.
    • Expansion in Europa fokussiert auf drohnengestützte Anwendungen.
    VisionWave ist erst vor 6 Monaten über einen Spac an die Börsen gegangen und sorgt schon für Aufsehen. Das Unternehmen positioniert sich als Plattformanbieter für KI-gestützte Verteidigungs-, Sicherheits- und Infrastrukturlösungen. Ziel ist es, datenintensive Entscheidungsprozesse in sicherheitskritischen Szenarien drastisch zu beschleunigen – über Luft, Land, See und zunehmend auch im Weltraum. Der Ansatz ist technologisch anspruchsvoll: Software, Sensorik, autonome Systeme und spezialisierte Hardware sollen zu einer integrierten Architektur verschmelzen.

    Ein zentraler Baustein dieser Strategie ist die hauseigene Rechenbeschleunigungs-Engine qSpeed, deren Integrationsarchitektur nun abgeschlossen wurde. VisionWave startet mit der Entwicklung erster Proof-of-Concept-Systeme für mehrere verteidigungstechnische Programme. Das vorkommerzielle System soll Rechenlatenzen in zeitkritischen Szenarien deutlich reduzieren – etwa bei RF-gestützten Feuerleitprozessen, der Drohnenabwehr oder der Bewertung von Abfangszenarien.

     

    Der technologische Ansatz ist ungewöhnlich: qSpeed priorisiert entscheidungsrelevante Rechenpfade und liefert frühe, verwertbare Ergebnisse, die im weiteren Verlauf kontinuierlich verfeinert werden. Damit will VisionWave die End-to-End-Latenz von der Sensorik bis zur Analyse senken, ohne bestehende Hardware vollständig ersetzen zu müssen – ein potenziell entscheidender Vorteil für militärische Bestandskunden.

    Konkret kommt die Technologie unter anderem im WaveStrike-Programm zum Einsatz. Dieses unterstützt RF-basierte Ziel- und Feuerleitprozesse bei dynamischen Bedrohungen. Die Integration von qSpeed zielt darauf ab, die Aktualisierungszyklen der Zielführung signifikant zu verkürzen, während die Human-in-the-Loop-Kontrolle ausdrücklich erhalten bleibt – ein wichtiger Punkt für militärische Einsatzszenarien.

    Noch ambitionierter ist das Argus-System, eine weltraumgestützte Architektur zur Drohnenabwehr. Anders als klassische Punktverteidigungssysteme soll Argus ein großflächiges Lagebild ermöglichen. VisionWave prüft, qSpeed als Beschleunigungsebene innerhalb der komplexen Verarbeitungspipelines einzusetzen. Gelingt dies, könnte das Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal im wachsenden Counter-UAS-Markt aufbauen.

    Parallel treibt VisionWave die operative Expansion voran. Ein Folgeauftrag für Hardware aus Europa signalisiert erste Fortschritte bei der Kommerzialisierung außerhalb klassischer Verteidigungsprogramme. Zudem baut das Unternehmen über seine italienische Tochter Solar Drone den Vertrieb in Italien und Spanien aus. Im Fokus stehen drohnengestützte Anwendungen für Energie- und Infrastruktursektoren, etwa Inspektionen, Überwachung und Datenerfassung – ein Markt mit deutlich größerem Volumen als reine Militärlösungen.

    Technologisch spannt VisionWave den Bogen mit seiner Evolved-Intelligence-Architektur. Die Echtzeit-KI-Engine ist für Entscheidungen in Millisekunden direkt an der Edge ausgelegt, ohne Cloud-Abhängigkeit. Multimodale Sensorfusion, deterministische Algorithmen und niedrige Latenzen sollen autonome Systeme robuster und schneller machen – von Drohnen über unbemannte Fahrzeuge bis zu robotischen Plattformen.

    Mein Tipp: Eine fifty-fifty-Chance auf große Gewinne 

    VisionWave ist eine hochspekulative Wette auf technologische Durchbrüche im Verteidigungs- und Autonomiesektor. Das Unternehmen adressiert strategisch hochrelevante Zukunftsmärkte wie KI-gestützte Entscheidungsfindung, Drohnenabwehr und Edge-Computing und kombiniert diese mit einem ambitionierten Plattformansatz.

    Gleichzeitig befinden sich zentrale Technologien wie qSpeed noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Es existieren weder eine Einsatzreife noch belastbare Nachweise für die angestrebten Leistungsziele – und auch die Finanzierung des weiteren Entwicklungswegs ist nicht gesichert.

    Für Anleger bedeutet das: VisionWave bietet im Erfolgsfall erhebliches Upside-Potenzial, sollte es gelingen, die Technologie zu validieren und in operative Programme zu überführen. Ebenso real ist jedoch das Risiko, dass Entwicklungsziele verfehlt, Kapital nicht beschafft oder Projekte eingestellt werden.

    Ob hier die nächste Rüstungsperle entsteht, entscheidet sich nicht an Visionen, sondern an technischer Umsetzung, Finanzierungskraft und der Fähigkeit, den Sprung vom Labor in den operativen Einsatz zu schaffen.

    Daher ist die Aktie auch nur für erfahrene Anleger geeignet, die mit dem hohen Risiko, dass in der Aktie schlummert, umgehen können.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
