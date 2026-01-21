    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    mindgruve übernimmt ameo und baut europäisches Retail‑Media‑Angebot aus

    Foto: adobe.stock.com

    Kunden profitieren von erweitertem Leistungsportfolio – beide Unternehmen setzen auf Kontinuität und fortgesetztes Wachstum.

    SAN DIEGO und HAMBURG, Deutschland, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- mindgruve, ein internationales Unternehmen für Media, Commerce und Datentechnologie, hat die Übernahme der Hamburger Retail Commerce‑Agentur ameo bekanntgegeben. ameo zählt in Deutschland und Europa zu den seit vielen Jahren etablierten und führenden Spezialisten für Amazon Marketing und Analytics. Zu den Referenzen zählen unter anderem De'Longhi, Jägermeister und Bahlsen.

    Mindgruve logo

    „Was uns an mindgruve überzeugt hat, ist die Daten- und Technologiekompetenz – insbesondere bei Cross-Channel Measurement", sagt Sönke Hansen, Gründer von ameo. „mindgruve ergänzt unsere Amazon- und Retail-Media-Expertise. So können wir Kampagnen zum Beispiel channelübergreifend effektiver umsetzen und den Beitrag von Google oder TikTok zur Amazon-Performance steuern und transparenter machen."

    Für ameos Kunden in Deutschland und Europa bedeutet der Schritt Zugang zu erweiterten Cross-Channel-, Daten- und Technologiekompetenzen bei unveränderten Ansprechpartnern und operativer Verantwortung im deutschen Markt. mindgruve stärkt zudem seine Fähigkeit, globale Marken dabei zu unterstützen, ihre Retail-Media- und Commerce-Aktivitäten über internationale Märkte hinweg zu steuern und weiterzuentwickeln.

    Gemeinsam bauen beide Unternehmen eine europäische Struktur auf, die Marken hilft, über Länder hinweg konsistenter zu agieren, ihre Ergebnisse transparent zu machen und ihre Aktivitäten über Märkte hinweg besser zu strukturieren und zu benchmarken.

    ameo hat eine starke Expertise in der Amazon Marketing Cloud (AMC), Advanced Analytics und Retail-Media-Optimierung – Fähigkeiten, die mindgruves Predictive-Marketing- und Business-Intelligence-Plattform „Sightline" weiter stärken. Amazon Marketing Cloud (AMC) ist Amazons Analytics- und Datenumgebung. Gemeinsam können beide Unternehmen eine stärkere Media-Performance und tiefere Marketing-Insights liefern – inklusive transparenter Messbarkeit und verbesserter Standardisierung über Märkte hinweg für Enterprise-Kunden.

    „Deutschland ist einer der wichtigsten Amazon-Märkte weltweit. Gleichzeitig sehen wir, dass immer mehr US-Marken Deutschland als zentrales Sprungbrett für den europäischen Markt betrachten", sagt Chad Robley, CEO von mindgruve. „Um dieser Nachfrage und der Komplexität des Marktes gerecht zu werden, bringt das Team von ameo tiefgehende Expertise und Präsenz vor Ort ein. Gemeinsam bauen wir eine skalierbare europäische Plattform auf, die globalen Marken hilft, in der Region zu expandieren und über Länder hinweg konsistente Ergebnisse zu erzielen."

    Für Kunden und Mitarbeitende setzen die Unternehmen auf Kontinuität. ameo bleibt weiterhin erster Ansprechpartner. Zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer von ameo wird Sönke Hansen für mindgruve europäische Verantwortung für Retail Commerce übernehmen. Laufende Projekte werden nahtlos fortgeführt.

    Makanta fungierte bei dieser Transaktion als finanzieller und strategischer Berater von Ameo.

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/881736/5722460/Mindgruve_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mindgruve-ubernimmt-ameo-und-baut-europaisches-retailmediaangebot-aus-302664953.html



