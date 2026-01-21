    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    "Wir wollen ein Stück Eis"

    5 Aufrufe 5 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump schließt militärische Gewalt gegen Grönland aus – Aktienmärkte atmen auf

    In seiner mit Spannung erwarteten Ansprache in Davos erklärt der US-Präsident, dass er "keine Gewalt einsetzen" wolle, um Grönland zu einem Teil der USA zu machen. Die globalen Aktienmärkte atrmen auf.

    "Wir wollen ein Stück Eis" - Trump schließt militärische Gewalt gegen Grönland aus – Aktienmärkte atmen auf
    Foto: GIAN EHRENZELLER - KEYSTONE

    Seine Regierung wolle unverzüglich mit Verhandlungen beginnen, um Grönland zu kaufen, so Trump am Mittwoch beim Wirtschaftsgipfel in den Schweizer Alpen. Aber er werde keine militärische Gewalt einsetzen. Diese Äußerung kam nach Tagen steigender Spannungen und sorgte für Erleichterung bei Investoren, die um die Stabilität der Märkte besorgt waren.

    Wörtlich sagte Trump: "Wir haben nie um etwas gebeten und wir haben nie etwas bekommen. Wir werden wahrscheinlich auch nichts bekommen, es sei denn, ich entscheide mich, übermäßige Gewalt anzuwenden, wodurch wir, offen gesagt, nicht mehr aufzuhalten wären. Aber das werde ich nicht tun. Okay?" 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.061,39€
    Basispreis
    25,34
    Ask
    × 10,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.240,00€
    Basispreis
    26,64
    Ask
    × 9,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Aktienmärkte verzeichneten deutliche Gewinne: Der Dow Jones und der S&P 500 legten um rund 0,8 Prozent zu, der Tech-Index Nasdaq gewann sogar mehr als 1 Prozent. Der DAX holte während Trumps Rede einen Teil seiner Tagesverluste wieder auf und legte rund 250 Punkte zu.

    Trump betonte auch, dass die USA in der NATO schon immer die finanzielle und militärische Last getragen hätten. Sollten Dänemark und die europäischen Verbündeten nicht zustimmen, werde man sich daran erinnern. "Wir wollen ein Stück Eis zum Schutz der Welt, aber sie geben es uns nicht. Sie haben die Wahl: Sie können Ja sagen, und wir wären Ihnen sehr dankbar, oder Sie können Nein sagen, und wir werden uns daran erinnern."

    Noch vor wenigen Tagen hatte Trump mit Drohungen bezüglich Zöllen und militärischen Maßnahmen auf eine mögliche Grönland-Übernahme reagiert.

    Die Aktienmärkte und der US-Dollar erholten sich nach Trumps Rede, doch die geopolitischen Risiken bleiben hoch. Trump forderte Europa außerdem zu einer stärkeren Unterstützung der Ukraine auf, was die transatlantischen Spannungen weiter verstärken dürfte. Der US-Präsident deutete an, dass eine europäische Weigerung, ihm in der Grönland-Frage zu folgen, Folgen für die künftige Unterstützung in der NATO haben könnte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 51411,63Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    "Wir wollen ein Stück Eis" Trump schließt militärische Gewalt gegen Grönland aus – Aktienmärkte atmen auf In seiner mit Spannung erwarteten Ansprache in Davos erklärt der US-Präsident, dass er "keine Gewalt einsetzen" wolle, um Grönland zu einem Teil der USA zu machen. Die globalen Aktienmärkte atrmen auf.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     