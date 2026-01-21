Cellebrite veröffentlicht am 11. Februar 2026 die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025

Im weiteren Verlauf des Vormittags wird Cellebrite eine Live-Telefonkonferenz und einen Webcast einrichten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal 2025 zu erörtern und einen Ausblick auf das Jahr 2026 zu präsentieren. Zu den relevanten Details gehören:

TYSONS CORNER, Virginia, USA, und PETAH TIKVA, Israel, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, kündigte heute die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 am Mittwoch, 11. Februar 2026, vor dem Handelsstart der US-Börsen an.

Datum: Mittwoch, 11. Februar 2026 Uhrzeit: 8.30 Uhr ET Einwahlnummer: 203-518-9814 / 800-274-8461 Konferenz-ID: CLBTQ425 URL der Veranstaltung: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q4-20 ... Live-Webcast-URL: https://edge.media-server.com/mmc/p/v9sjjqnr

In Verbindung mit der Telefonkonferenz und dem Webcast werden historische Finanztabellen und ergänzende Daten im Bereich Quartalsergebnisse auf der Investor Relations-Website des Unternehmens unter https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results abrufbar sein.

Informationen zu Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, als weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen Gemeinschaften, Nationen und Unternehmen zu schützen. Mehr als 7000 Strafverfolgungsbehörden, Verteidigungs- und Geheimdienstorganisationen sowie Unternehmen weltweit vertrauen auf das KI-gestützte Softwareportfolio von Cellebrite, um forensisch fundierte digitale Daten besser zugänglich und verwertbar zu machen. Die Technologie von Cellebrite ermöglicht Kunden, mehr als 1,5 Millionen rechtlich genehmigte Ermittlungen pro Jahr zu beschleunigen, die Sicherheit des Staates zu verbessern, die betriebliche Effektivität und Effizienz zu steigern sowie fortschrittliche mobile Analyse und Anwendungssicherheit zu leisten. Die Technologie von Cellebrite ist in der Cloud, vor Ort sowie in hybriden Einsatzumgebungen verfügbar und versetzt Kunden auf der ganzen Welt in die Lage, ihre Missionen voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen sowie den Datenschutz zu gewährleisten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors und suchen Sie uns in den sozialen Medien unter @Cellebrite.

