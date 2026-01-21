    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCellebrite DI Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Cellebrite DI Registered (A)
    Cellebrite veröffentlicht am 11. Februar 2026 die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025

    Foto: adobe.stock.com

    TYSONS CORNER, Virginia, USA, und PETAH TIKVA, Israel, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, kündigte heute die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 am Mittwoch, 11. Februar 2026, vor dem Handelsstart der US-Börsen an.

    Cellebrite Logo

    Im weiteren Verlauf des Vormittags wird Cellebrite eine Live-Telefonkonferenz und einen Webcast einrichten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal 2025 zu erörtern und einen Ausblick auf das Jahr 2026 zu präsentieren. Zu den relevanten Details gehören:

    Datum:

    Mittwoch, 11. Februar 2026

    Uhrzeit:

    8.30 Uhr ET

    Einwahlnummer:

    203-518-9814 / 800-274-8461

    Konferenz-ID:  

    CLBTQ425

    URL der Veranstaltung:

    https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q4-20 ...

    Live-Webcast-URL:

    https://edge.media-server.com/mmc/p/v9sjjqnr

    In Verbindung mit der Telefonkonferenz und dem Webcast werden historische Finanztabellen und ergänzende Daten im Bereich Quartalsergebnisse auf der Investor Relations-Website des Unternehmens unter https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results abrufbar sein.

    Informationen zu Cellebrite
     Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, als weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen Gemeinschaften, Nationen und Unternehmen zu schützen. Mehr als 7000 Strafverfolgungsbehörden, Verteidigungs- und Geheimdienstorganisationen sowie Unternehmen weltweit vertrauen auf das KI-gestützte Softwareportfolio von Cellebrite, um forensisch fundierte digitale Daten besser zugänglich und verwertbar zu machen. Die Technologie von Cellebrite ermöglicht Kunden, mehr als 1,5 Millionen rechtlich genehmigte Ermittlungen pro Jahr zu beschleunigen, die Sicherheit des Staates zu verbessern, die betriebliche Effektivität und Effizienz zu steigern sowie fortschrittliche mobile Analyse und Anwendungssicherheit zu leisten. Die Technologie von Cellebrite ist in der Cloud, vor Ort sowie in hybriden Einsatzumgebungen verfügbar und versetzt Kunden auf der ganzen Welt in die Lage, ihre Missionen voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen sowie den Datenschutz zu gewährleisten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors und suchen Sie uns in den sozialen Medien unter @Cellebrite.

    Investorenkontakt
     Andrew Kramer
    Vice President, Investor Relations
    investors@cellebrite.com
    +1 973.206.7760

    Medienkontakt
     Victor Cooper
    Senior Director of Corporate Communications
    Victor.cooper@cellebrite.com
    +1 404.804.5910

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cellebrite-veroffentlicht-am-11-februar-2026-die-finanzergebnisse-fur-das-vierte-quartal-und-das-geschaftsjahr-2025-302666866.html

    Die Cellebrite DI Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 14,10EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.





