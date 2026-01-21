    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Etwas erholt - Trump schließt in Grönland-Frage Gewalt aus

    • New Yorker Börsen steigen nach Trumps Rede in Davos.
    • Dow Jones +0,67%, Nasdaq 100 +0,78%, S&P 500 +0,75%.
    • Trump fordert Verhandlungen über Grönland, keine Gewalt.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihren deutlichen Vortagesverlusten sind die New Yorker Börsen am Mittwoch mit der Rede von US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos wieder in die Gewinnspur gelangt. Im frühen Handel stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,67 Prozent auf 48.815 Punkte. Der von Tech-Werten geprägte Nasdaq 100 legte um 0,78 Prozent auf 25.182 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,75 Prozent auf 6.848 Zähler hinauf.

    Nach Trumps Ankündigung von Strafzöllen gegen acht europäische Länder im Streit um Grönland stand zur Wochenmitte zunächst die Rede des Präsidenten in Davos im Fokus, in der er an seinen Plänen festhielt. Zum Schutz der Welt müsse Grönland von den USA übernommen werden, sagte Trump erneut. Gewalt werde er dafür aber nicht anwenden. Er forderte stattdessen "sofortige Verhandlungen". Mit wem, sagte er nicht. "Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit."

    Neben Trump in Davos setzen am Aktienmarkt Unternehmen mit Quartalszahlen Akzente. Der Streamingdienst Netflix enttäuschte die Anleger, die Papiere rutschten ab. Der Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson überzeugte, doch Anleger nahmen nach dem starken Lauf der Aktien Gewinne mit./ajx/he

     

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 183,5 auf Tradegate (21. Januar 2026, 16:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -12,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 303,89 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 125,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +40,11 %/+87,75 % bedeutet.




