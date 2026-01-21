Baxter Planning ernennt Anton Chilton zum Chief Executive Officer

Mit mehr als drei Jahrzehnten globaler Technologieführerschaft verfügt Chilton über umfangreiche Erfahrung in der Transformation, Skalierung von SaaS-Unternehmen und der Schaffung von Kundennutzen auf Unternehmensebene. Zuletzt war er CEO von QAD Inc., einem führenden Anbieter von SaaS-Unternehmenssoftware für globale Fertigungs- und Lieferkettenunternehmen, wo er den Übergang des Unternehmens zu cloudbasierten Diensten leitete und strategische Initiativen zur Stärkung der Produkt- und Marktposition vorantrieb.

AUSTIN, Texas, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Baxter Planning, ein führender Anbieter von Lösungen für die Service-Lieferkette (SSC), gab heute die Ernennung von Anton Chilton zum Chief Executive Officer („CEO") mit Wirkung zum 21. Januar 2026 bekannt. Im Rahmen einer geplanten Führungswechsel nach achtjähriger Amtszeit von Chuck Moeling wird Chilton Baxter Planning dabei unterstützen, seine Position als führende autonome Planungsplattform für die Aftermarket-Service-Lieferkette auszubauen und Serviceplanungsorganisationen weltweit einen erheblichen Mehrwert zu bieten.

Zu Beginn seiner Karriere hatte Chilton leitende Positionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Professional Services in Technologieunternehmen inne und ist Mitglied des Vorstands der Seeq Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von industriellen Analysen und KI-gestützten Lösungen. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Unternehmenssoftware, digitale Transformation und operatives Wachstum versetzt ihn in die Lage, Baxter Planning bei seiner weiteren Innovation und globalen Expansion zu leiten.

„Ich fühle mich geehrt, in einem so entscheidenden Moment zu Baxter Planning zu kommen", sagte Chilton. „Seit Jahrzehnten setzt das Unternehmen Maßstäbe für exzellente Service-Lieferketten und hilft seinen Kunden durch fundiertes Fachwissen und speziell entwickelte Technologien, hervorragende Serviceergebnisse zu erzielen. Auf dieser soliden Grundlage bietet die Vision von Baxter Planning, die autonome Planungsplattform für die Aftermarket-Service-Lieferkette zu werden, eine großartige Gelegenheit, unseren Service Experience Advantage auszubauen – indem wir die Widerstandsfähigkeit stärken, die finanzielle Performance verbessern und die Kundenbindung vertiefen. Ich freue mich sehr darauf, mit diesem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um das Wachstum zu beschleunigen und unseren Kunden und Stakeholdern einen erheblichen Mehrwert zu bieten."

Michael Klayko, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Baxter Planning, fügte hinzu: „Antons bewährte Führungsqualitäten, seine operative Expertise und seine strategische Vision machen ihn zum idealen CEO, um Baxter Planning in die nächste Phase zu führen. Seine Erfahrung in der Skalierung von Technologieunternehmen und der Förderung des Kundenerfolgs wird unsere Mission beschleunigen und unseren Wettbewerbsvorteil stärken."

Als CEO wird sich Chilton darauf konzentrieren, die KI-orientierte Roadmap für autonome Planung von Baxter Planning voranzutreiben, die globale und branchenweite Präsenz des Unternehmens auszubauen, strategische Kundenpartnerschaften zu vertiefen und eine Weltklasse-Organisation aufzubauen, die sich der Bereitstellung branchenführender Werte in großem Maßstab verschrieben hat.

Informationen zu Baxter Planning

Baxter Planning ist ein führender Anbieter von Service-Supply-Chain-Software und versorgt seit über 30 Jahren die innovativsten Unternehmen weltweit mit Service Experience Advantage. Die End-to-End-Plattform BaxterPredict versetzt Unternehmen in die Lage, die Planung, Ausführung und Lösung von Serviceteilen zu optimieren und so die Kundenzufriedenheit zu steigern, die langfristige Kundenbindung zu fördern und das Unternehmenswachstum voranzutreiben. Durch die Kombination von speziell entwickelter Technologie, preisgekrönter KI, jahrzehntelanger Praxiserfahrung und dem Bekenntnis zu echter Partnerschaft liefert Baxter Planning seinen Kunden stets operative und finanzielle Ergebnisse. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Austin, Texas, Vereinigte Staaten, mit Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf www.baxterplanning.com.

Baxter Planning gehört zu den Portfoliounternehmen von Marlin Equity Partners, einer globalen Investmentfirma mit einem Kapital von rund 10 Milliarden US-Dollar. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und noch ein Büro in London. Weitere Informationen finden Sie unter www.marlinequity.com.

