Heftiger Rückgang Silber verliert -1,70 %

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 29,81431USD. Heute, bei 92,97USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.118,20USD geworden – ein Plus von +211,82 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, trotz einer leichten Kurskorrektur von 95 auf 94,3 Dollar in den letzten 14 Tagen. Anleger zeigen Interesse an Edelmetallen und Minenaktien, während sie aktiv ihre Positionen anpassen und auf eine Erholung in Richtung 95,5 Dollar spekulieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.