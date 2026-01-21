Aktien mit extremer Performance im DAX am 21.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Daimler Truck Holding

Das Anleger-Sentiment zu Daimler Truck Holding ist gemischt. Die Kursentwicklung war in den letzten 14 Tagen negativ (-8%), belastet durch schwache Verkaufszahlen in Nordamerika (-5% im Q4). Analysten sind vorsichtig optimistisch für 2024, erwarten jedoch Unsicherheiten durch Zollfragen. Positive Großaufträge könnten das Unternehmen langfristig unterstützen, wie im wallstreetONLINE-Forum diskutiert.