Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 21.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +4,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 1
Performance 1M: +6,34 %
Performance 1M: +6,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Daimler Truck Holding
Das Anleger-Sentiment zu Daimler Truck Holding ist gemischt. Die Kursentwicklung war in den letzten 14 Tagen negativ (-8%), belastet durch schwache Verkaufszahlen in Nordamerika (-5% im Q4). Analysten sind vorsichtig optimistisch für 2024, erwarten jedoch Unsicherheiten durch Zollfragen. Positive Großaufträge könnten das Unternehmen langfristig unterstützen, wie im wallstreetONLINE-Forum diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Daimler Truck Holding eingestellt.
BASF
Tagesperformance: +4,10 %
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 2
Performance 1M: -0,59 %
Performance 1M: -0,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie notiert aktuell bei 44 Euro, mit einem leichten Rückgang seit Jahresbeginn. Analysten sehen Kursziele zwischen 38 und 53 Euro, während die Dividende von 2,25 Euro je Aktie stabil bleibt. Strategische Initiativen und bevorstehende Quartalszahlen könnten die Stimmung beeinflussen, wobei die Unsicherheit in der Chemiebranche weiterhin spürbar ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 3
Performance 1M: -2,99 %
Performance 1M: -2,99 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 4
Performance 1M: +11,71 %
Performance 1M: +11,71 %
BMW
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 5
Performance 1M: -8,12 %
Performance 1M: -8,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BMW im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Stabilität mit nur geringen Verlusten. Die hohe Nachfrage nach dem neuen iX3 und die positive Analystenbewertung von Bernstein Research (Kursziel 115 €) unterstützen die optimistische Sicht der Anleger.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BMW eingestellt.
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 6
Performance 1M: -8,35 %
Performance 1M: -8,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Münchener Rück im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. BlackRock hat seinen Anteil auf 8,21% erhöht, was Interesse signalisiert. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen von 610€ auf 520€, was als Kaufgelegenheit betrachtet wird. Anleger setzen auf langfristige Dividenden und Aktienrückkäufe, während steigende Zinsen als potenzieller Vorteil gesehen werden. Dennoch gibt es auch Skepsis hinsichtlich der Marktentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 7
Performance 1M: -6,03 %
Performance 1M: -6,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang. Geopolitische Spannungen und mögliche US-Zölle belasten die Stimmung. Einige Anleger spekulieren auf eine mögliche Umstellung auf Rüstungsproduktion, während Bedenken hinsichtlich der Rentabilität im Vergleich zu Mitbewerbern geäußert werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Hannover Rueck
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 8
Performance 1M: -10,36 %
Performance 1M: -10,36 %
Symrise
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 9
Performance 1M: +4,31 %
Performance 1M: +4,31 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 56,77%
|PUT: 43,23%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 13,54 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte