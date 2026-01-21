Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AIXTRON
Tagesperformance: +9,97 %
Platz 1
Performance 1M: +12,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 8% zugelegt. JPMORGAN hat die Bewertung auf Overweight angehoben und das Kursziel auf 25,20 EUR erhöht. Anleger warten gespannt auf den nächsten Quartalsbericht, während neue Anwendungen im LED-Bereich als Wachstumstreiber diskutiert werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: +3,89 %
Platz 2
Performance 1M: -17,68 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 3
Performance 1M: +13,63 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 4
Performance 1M: +11,71 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 5
Performance 1M: +3,65 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 6
Performance 1M: +22,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie wird als potenzieller Gewinner in der Rüstungsindustrie gesehen, mit Kurszielen von 150 EUR. Technische Analysen deuten auf einen bevorstehenden Ausbruch hin, während die HENSOLDT AG als konkurrenzlos im europäischen Markt wahrgenommen wird, insbesondere aufgrund ihrer Technologien, die im Ukraine-Konflikt erfolgreich eingesetzt wurden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
