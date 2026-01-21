Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 8% zugelegt. JPMORGAN hat die Bewertung auf Overweight angehoben und das Kursziel auf 25,20 EUR erhöht. Anleger warten gespannt auf den nächsten Quartalsbericht, während neue Anwendungen im LED-Bereich als Wachstumstreiber diskutiert werden.