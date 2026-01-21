Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 21.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DANONE
Tagesperformance: -6,91 %
Platz 1
Performance 1M: -15,96 %
BASF
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 2
Performance 1M: -0,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie notiert aktuell bei 44 Euro, mit einem leichten Rückgang seit Jahresbeginn. Analysten sehen Kursziele zwischen 38 und 53 Euro, während die Dividende von 2,25 Euro je Aktie stabil bleibt. Strategische Initiativen und bevorstehende Quartalszahlen könnten die Stimmung beeinflussen, wobei die Unsicherheit in der Chemiebranche weiterhin spürbar ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 3
Performance 1M: -10,66 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 4
Performance 1M: +11,71 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 5
Performance 1M: +0,13 %
BMW
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 6
Performance 1M: -8,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BMW im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Stabilität mit nur geringen Verlusten. Die hohe Nachfrage nach dem neuen iX3 und die positive Analystenbewertung von Bernstein Research (Kursziel 115 €) unterstützen die optimistische Sicht der Anleger.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BMW eingestellt.
AXA
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 7
Performance 1M: -7,29 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 8
Performance 1M: -8,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Münchener Rück im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. BlackRock hat seinen Anteil auf 8,21% erhöht, was Interesse signalisiert. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen von 610€ auf 520€, was als Kaufgelegenheit betrachtet wird. Anleger setzen auf langfristige Dividenden und Aktienrückkäufe, während steigende Zinsen als potenzieller Vorteil gesehen werden. Dennoch gibt es auch Skepsis hinsichtlich der Marktentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 9
Performance 1M: -6,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang. Geopolitische Spannungen und mögliche US-Zölle belasten die Stimmung. Einige Anleger spekulieren auf eine mögliche Umstellung auf Rüstungsproduktion, während Bedenken hinsichtlich der Rentabilität im Vergleich zu Mitbewerbern geäußert werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 10
Performance 1M: -1,91 %
