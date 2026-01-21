Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 21.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF

Das Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie notiert aktuell bei 44 Euro, mit einem leichten Rückgang seit Jahresbeginn. Analysten sehen Kursziele zwischen 38 und 53 Euro, während die Dividende von 2,25 Euro je Aktie stabil bleibt. Strategische Initiativen und bevorstehende Quartalszahlen könnten die Stimmung beeinflussen, wobei die Unsicherheit in der Chemiebranche weiterhin spürbar ist.