    OTS

    Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen / WIBank begibt erneut ...

    Für Sie zusammengefasst
    • WIBank platziert erste Euro-Benchmark-Anleihe 2026.
    • Anleihe hat 10 Jahre Laufzeit, Kupon 3,125%.
    • Erlös dient der Refinanzierung und Infrastrukturprojekten.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIBank begibt erneut erfolgreiche Benchmark-Anleihe Offenbach am Main (ots) - Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) hat am 21. Januar 2026 ihre erste Euro-Benchmark-Anleihe des Jahres erfolgreich an den Markt (ISIN: DE000A3SJZ68) gebracht. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und einen jährlichen Kupon von 3,125 Prozent bei einer Emissionsrendite von 3,183 Prozent. Das Orderbuch war mit ca. 1,5 Mrd. Euro stark überzeichnet. Die 70 Orders stammten zu 67 Prozent von deutschen und der Rest von internationalen Investoren, wobei Banken erneut die größte Gruppe darstellten. Der Emissionserlös dient der Refinanzierung des HessenFonds, des Kommunalen Schutzschirms und dem allgemeinen Funding Bedarf des laufenden Geschäftsjahres.

    "Das große Interesse an unserer aktuellen Anleiheemission bestätigt das Vertrauen der Investoren in die nachhaltige Finanzstrategie der WIBank sowie in die wirtschaftliche Stärke des Landes Hessen", erklärt Dr. Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank . "Die erneut erfolgreiche Platzierung ermöglicht es, unserer Verantwortung als Förderbank gerecht zu werden und durch die Finanzierung wichtiger Infrastrukturprojekte die nachhaltige Entwicklung der Städte und Gemeinden in Hessen weiterhin aktiv zu fördern."

    Christian Forma, Leiter Treasury-Fördergeschäft WIBank , ergänzt: "Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld konnten wir als stabile Emittentin erneut ein starkes Zeichen setzen. Die erfolgreiche Platzierung unserer Anleihe bestätigt die Attraktivität unseres Emissionsportfolios und unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Verlässlichkeit unserer Refinanzierungsstrategie. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung zentraler Förderaufgaben in Hessen."

    Die Anleihe ist die zehnte Euro-Benchmark-Transaktion der WIBank seit 2012. Wie bei allen Verbindlichkeiten der WIBank ist auch diese Emission mit der Refinanzierungsgarantie des Landes Hessen ausgestattet. Daher erhält die WIBank von der Ratingagentur Standard & Poor's die gleiche Bewertung von "AA+" wie das Land Hessen als Gewährträger und Garantiegeber.

    Pressekontakt:

    Claudia Ungeheuer
    Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit
    Tel: +49 (0)69 9132-3716
    E-Mail: mailto:claudia.ungeheuer@wibank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/103206/6201179 OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
