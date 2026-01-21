HQ Trust
Börsenjahr 2026 wird kein Selbstläufer
- HQ Trust sieht 2026 moderate Aktienerträge voraus.
- KI bleibt wichtiger Treiber, Blase nicht erkennbar.
- Asien und Eurozone bieten Wachstumspotenzial für Aktien.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Vermögensverwalter HQ Trust ist für den Aktienmarkt 2026 verhalten optimistisch gestimmt. Der Rückenwind lasse nach und die Börsen dürften "einen Gang herunterschalten", sagten die Experten am Mittwoch während eines Pressegesprächs in Frankfurt. Angesichts der hohen Bewertungen - vor allem in den USA - dürften die Erträge moderater ausfallen und im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Ambitionierte Unternehmensgewinnschätzungen von Analysten könnten obendrein Enttäuschungen bergen und so zu höheren Schwankungen führen.
Dennoch: Der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) bleibt laut Chefanlagestratege Christian Subbe ein wichtiger Treiber für die Börsen. Eine Blase wie 2002/03 sei nicht erkennbar. Die Basis sei weitaus solider, da hochprofitable Konzerne die Treiber seien, insgesamt unter Anlegern immer noch eine gewisse Vorsicht spürbar sei und KI Innovationen beschleunigen dürfte.
Als weiterer wichtiger Impulsgeber für Aktien wird der - wenn auch verhaltene - Aufschwung der Weltwirtschaft gesehen. Getragen werde dieser von Investitionen in KI, von Asien und auch einer soliden US-Konjunktur. Nach einem weltweiten Wachstum von 2,5 Prozent im vergangenen Jahr rechnet Chefökonom Michael Heise für 2026 mit einem Wachstum von 2,4 Prozent.
Die weltgrößte Volkswirtschaft USA dürfte um 2,0 Prozent zulegen, nach 2,2 Prozent im Jahr zuvor. Grund der erwarteten Abflachung sei der Arbeitsmarkt und damit die weniger dynamische Massenkaufkraft. Auch China als zweitgrößte Volkswirtschaft dürfte zwar weniger stark wachsen als 2025, aber mit einem Plus von 4 Prozent immer noch beeindrucken. Für die Eurozone rechnet Heise mit einem gleichbleibenden Wachstum von 1,4 Prozent. Deutschland als größtes Mitgliedsland dürfte um 1,2 Prozent zulegen, hauptsächlich getragen von Investitionen in Rüstung und Infrastruktur, und zudem auch angetrieben durch mehr Konsum dank gestiegener Reallöhne.
Nur wenn es zu einer ernsthaften Eskalation zwischen den USA und Europa komme, müsse diese Einschätzung korrigiert werden, ergänzte Heise. Er erwartet jedoch, dass der Konflikt um Grönland in einem Kompromiss münden wird, zumal Europa nicht in der Lage sei, den USA ernsthaft die Stirn zu bieten. Ein Inkrafttreten der neuen Sonder-Zölle Anfang Februar und eine Reaktion der EU wären ihm zufolge "für die Kapitalmärkte aber noch verkraftbar". Ändern würde sich die Lage, falls der im Sommer 2025 vereinbarte Handelsdeal hinfällig würde.
Was Aktien und Regionen betrifft, raten die Experten von HQ Trust zu genauer Auswahl und dazu, die Gewichtung von US-Aktien im Portfolio etwas herunterzufahren. Statt einer Quote von um die 70 Prozent seien 50 bis 60 Prozent ratsamer. Da Asien ein Wachstumsmotor der Weltwirtschaft bleiben werde und Aktien von Schwellenländern trotz robuster Gewinnprofile im Vergleich zu den Industrieländern mit großem Bewertungsabschlag gehandelt würden, sieht Chefanlagestratege Subbe hier dagegen Aufholpotenzial. Auch für europäische Aktien sowie solche aus Australien und Japan sieht er Chancen.
HQ Trust selbst ist angesichts der erhöhten Risiken in Aktien und Anleihen untergewichtet, während der Geldmarkt übergewichtet wird. Gold wird neutral gesehen. Trotz des rekordhohen Preises sei das Edelmetall ein "Krisenhedge", also eine Absicherung in Krisenzeiten, sagte Subbe. Die Nachfrage nach Gold sieht er angesichts seiner Bedeutung für die Zentralbanken aber vor dem Hintergrund des hohen Interesses der indischen Bevölkerung an Schmuckgold als stabil an.
Per Stand Ende Dezember verwaltet das Multi Family Office der Familie Harald Quandt eigenen Angaben zufolge ein Vermögen von insgesamt rund 20 Milliarden Euro und betreut 180 Kunden./ck/jsl/mis
EUR/USD Prognosen Update
Zum Wochenstart konnte die 1,16er-Marke zunächst stützen, gab im weiteren Verlauf aber nach. Am heutigen Freitag ringt der Kurs um das Septembertief, ein Schlusskurs darunter dürfte weitere Schwäche in die kommende Woche transportieren.
Mögliche Tagesspanne: 1,1570 bis 1,1640
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1618 = Vorwochentief | 1,1756 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1494 | 1,1214
EUR/USD Prognosen Update
Nach dem schwachen Wochenstart und Bruch unter 1,16 lässt der Kursverlauf auch am Mittwoch eine moderate Abwärtstendenz erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1560 bis 1,1620
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1656 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1541 = Vorwochentief | 1,1494
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #46
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1565
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Aus der Mitte März begonnenen Erholungsbewegung ist der Euro nach seinem Hoch im September in eine Korrekturphase übergegangen. Nach den jüngsten Zinsentscheidungen von EZB und FED musste der Kurs das Septembertief abgeben und hat in der vergangenen Woche im Tief Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt. Die zweite Wochenhälfte war jedoch von Erholungsstimmung geprägt, sodass nach einem festen Freitagsschluss eine Stabilisierung über 1,1550 abzusehen wäre. Im Idealfall könnte das Septembertief am Montag getestet werden.
Mögliche Tagesspanne: 1,1480 bis 1,1570
Nächste Widerstände: 1,1591 = Vorwochenhoch | 1,1608
Wichtige Unterstützungen: 1,1494 | 1,1468 = Vorwochentief
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte der Kurs am Dienstag zeigen, ob sich ein Erholungsszenario bildet und Notierungen über 1,16 wieder etabliert werden können. Alternativ wäre eine Schiebephase innerhalb der Vorwochenspanne zu erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1570 bis 1,1650 alternativ 1,1510 bis 1,1580
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart erfährt der EUR/USD am gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen Widerstand. Die Notierungen ringen zunächst um den 1,16er-Bereich, wo sich der weitere Verlauf entscheiden dürfte. Ein Ausbruch würde den 1,17er-Bereich als Kursziel aktivieren. Überwiegt hingegen der Verkaufsdruck, könnte die 1,14er-Marke ins Spiel kommen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1490 bis 1,1670
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20251108120724-eurusd-prognose-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche wäre mit einer Fortsetzung der Abwärtstrendstruktur zu rechnen. Damit dürfte weitere Schwäche in Richtung der 200-Tage-Linie wahrscheinlich werden. Auf der Gegenseite würde erst eine Rückkehr über 1,17 weiteren Erholungsdrang in den 1,18er-Bereich ermöglichen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1370 bis 1,1560 alternativ 1,1520 bis 1,1710
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Dienstag
11:00 Uhr Deutschland ZEW Konjunkturerwartungen
Mittwoch
08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex
Donnerstag
14:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex & Arbeitsmarkt
18:00 Uhr Rohöllagerbestände
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading