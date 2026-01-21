Travelers überrascht mit Gewinnsprung im Waldbrand-Jahr

Die Begeisterung der Anleger hielt sich allerdings in Grenzen. Nach einem Sprung zu Handelsbeginn bis auf 275 Dollar notierte das Papier zuletzt etwa 5 Dollar niedriger und damit nur etwas höher als am Vortag.

NEW YORK (dpa-AFX) - Höhere Prämien und gute Finanzgeschäfte haben dem US-Versicherer Travelers 2025 mehr Gewinn eingebracht. Der Überschuss sprang im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Viertel auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar (5,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in New York mitteilte. Im vierten Quartal legte der Gewinn dank rückläufiger Katastrophenschäden um ein Fünftel auf 2,5 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten im Schnitt mit höheren Schäden und weniger Gewinn gerechnet.

Dass es besser lief, lag auch an gestiegenen Einnahmen. So wuchs der Umsatz des Konzerns im Gesamtjahr um fünf Prozent auf 48,8 Milliarden Dollar. Katastrophenschäden schlugen mit 3,7 Milliarden Dollar zwar teurer zu Buche als im Vorjahr, doch die Auflösung hoher Rückstellungen machte dies nahezu wett. Hinzu kamen höhere Gewinne aus Kapitalanlagen.

Anfang 2025 hatten die verheerenden Waldbrände in Kalifornien Travelers vor Steuern rund 1,7 Milliarden Dollar gekostet. Es waren die teuersten Waldbrände für die Branche. Der Rückversicherer Munich Re bezifferte die gesamten versicherten Schäden auf rund 40 Milliarden Dollar. Hinzu kamen Stürme und Hagelereignisse in mehreren US-Bundesstaaten./stw/err/jha/he

