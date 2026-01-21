SNP SE: Umsatz und EBIT 2025 über Erwartungen – Positiver Ausblick
SNP Schneider-Neureither & Partner SE übertrifft 2025 mit kräftigem Umsatz- und Ergebnisplus die eigenen Ziele und untermauert den Wachstumskurs mit starkem Auftragseingang.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- SNP Schneider-Neureither & Partner SE erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 296 Mio. €, was die Prognose von 280 Mio. € bis 295 Mio. € übertrifft.
- Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr (254,8 Mio. €) um etwa 16 %.
- Das EBIT liegt bei rund 47 Mio. €, ebenfalls über der prognostizierten Bandbreite von 34 Mio. € bis 46 Mio. €.
- Im Vergleich zum Vorjahreswert von 28,6 Mio. € entspricht dies einer Steigerung von rund 64 %.
- Der Auftragseingang weist ein Book-to-Bill-Ratio von über eins aus und liegt bei rund 345 Mio. €.
- Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird am 26. März 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SNP Schneider-Neureither & Partner ist am 26.03.2026.
Der Kurs von SNP Schneider-Neureither & Partner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 78,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,13 % im Plus.
+0,26 %
-0,51 %
+1,57 %
+5,15 %
+21,25 %
+179,64 %
+37,10 %
+251,35 %
+253,95 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte