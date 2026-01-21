    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSNP Schneider-Neureither & Partner AktievorwärtsNachrichten zu SNP Schneider-Neureither & Partner
    SNP SE: Umsatz und EBIT 2025 über Erwartungen – Positiver Ausblick

    SNP Schneider-Neureither & Partner SE übertrifft 2025 mit kräftigem Umsatz- und Ergebnisplus die eigenen Ziele und untermauert den Wachstumskurs mit starkem Auftragseingang.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • SNP Schneider-Neureither & Partner SE erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 296 Mio. €, was die Prognose von 280 Mio. € bis 295 Mio. € übertrifft.
    • Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr (254,8 Mio. €) um etwa 16 %.
    • Das EBIT liegt bei rund 47 Mio. €, ebenfalls über der prognostizierten Bandbreite von 34 Mio. € bis 46 Mio. €.
    • Im Vergleich zum Vorjahreswert von 28,6 Mio. € entspricht dies einer Steigerung von rund 64 %.
    • Der Auftragseingang weist ein Book-to-Bill-Ratio von über eins aus und liegt bei rund 345 Mio. €.
    • Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird am 26. März 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SNP Schneider-Neureither & Partner ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von SNP Schneider-Neureither & Partner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 78,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,13 % im Plus.


    ISIN:DE0007203705WKN:720370





