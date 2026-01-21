    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSNP Schneider-Neureither & Partner AktievorwärtsNachrichten zu SNP Schneider-Neureither & Partner
    SNP SE: Revenue & EBIT in 2025 Exceed Expectations

    SNP SE enters 2025 on a strong footing, with preliminary figures revealing robust growth in revenue, earnings and order intake ahead of its March 26, 2026 annual report.

    • SNP SE's preliminary revenue for 2025 is approximately €296 million, surpassing the forecast range of €280-€295 million
    • Revenue increased by about 16% compared to €254.8 million in 2024
    • Preliminary EBIT for 2025 is around €47 million, exceeding the forecast range of €34-€46 million
    • EBIT grew approximately 64% from €28.6 million in the previous year
    • Order entry (book-to-bill ratio) is expected to be around €345 million, with a ratio greater than one
    • The final 2025 annual report will be published on March 26, 2026

    The next important date, The translation of "Veröffentlichung Jahresfinanzbericht" to English is "Publication of Annual Financial Report.", at SNP Schneider-Neureither & Partner is on 26.03.2026.

    The price of SNP Schneider-Neureither & Partner at the time of the news was 78,30EUR and was up +0,13 % compared with the previous day.


    SNP Schneider-Neureither & Partner

    ISIN:DE0007203705WKN:720370





