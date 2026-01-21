SNP SE: Revenue & EBIT in 2025 Exceed Expectations
SNP SE enters 2025 on a strong footing, with preliminary figures revealing robust growth in revenue, earnings and order intake ahead of its March 26, 2026 annual report.
- SNP SE's preliminary revenue for 2025 is approximately €296 million, surpassing the forecast range of €280-€295 million
- Revenue increased by about 16% compared to €254.8 million in 2024
- Preliminary EBIT for 2025 is around €47 million, exceeding the forecast range of €34-€46 million
- EBIT grew approximately 64% from €28.6 million in the previous year
- Order entry (book-to-bill ratio) is expected to be around €345 million, with a ratio greater than one
- The final 2025 annual report will be published on March 26, 2026
