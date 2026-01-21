Daimler Truck Holding - Aktie steigt rasant +4,75 % - 21.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Daimler Truck Holding Aktie. Mit einer Performance von +4,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Daimler Truck Holding Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 41,66€, mit einem Plus von +4,75 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Daimler Truck Holding ist ein führender Hersteller von Lkw und Bussen, bekannt für Innovationen in Elektromobilität und autonomem Fahren. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Volvo, Paccar, Scania und MAN. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen wie Flottenmanagement und Finanzierungen an.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +14,46 % bei Daimler Truck Holding.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Daimler Truck Holding Aktie damit um -0,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Daimler Truck Holding um +7,04 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

Daimler Truck Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,99 % 1 Monat +6,34 % 3 Monate +14,46 % 1 Jahr +0,23 %

Informationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Es gibt 823 Mio. Daimler Truck Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,24 Mrd.EUR € wert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 37 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Berichtssaison der Investitionsgüterbranche sei recht gut angelaufen, schrieb Daniela Costa am …

Die von Traton veröffentlichten Eckdaten haben am Mittwoch im Laufe des Vormittags die Aktien nach oben getrieben. Die Titel der VW-Nutzfahrzeugtochter setzten sich mit mehr als vier Prozent ins Plus ab, nachdem sie sich zuvor nur knapp über ihrem …

Daimler Truck Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Daimler Truck Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Daimler Truck Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.