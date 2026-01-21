Auf Erholungskurs - Trump eskaliert Grönland-Konflikt nicht weiter

FRANKFURT/PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Mittwoch im Laufe des Nachmittags von ihren frühen Verlusten deutlich erholt. Einigen gelang sogar der Sprung ins Plus. Auslöser war, dass US-Präsident Donald Trump den Grönland-Konflikt nicht weiter eskalierte und zudem Gewalt ausschloss.

Der Dax gab zuletzt noch um 0,3 Prozent auf 24.640 Punkte nach, nachdem er im Tief auf 24.350 Punkte abgesackt war. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, erreichte mit zuletzt plus 0,1 Prozent auf 5899 Punkten sein Tageshoch. Auch dem Pariser Cac 40 und dem Londoner FTSE 100 gelang der Sprung in die Gewinnzone. Der SMI in Zürich gab noch um 0,1 Prozent nach, während sich die Börsenerholung in den USA mit deutlichen Gewinnen von jeweils rund einem Prozent abhob.