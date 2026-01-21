AKTIE IM FOKUS
Intel setzen Rally vor Quartalszahlen fort
- Intel-Aktien steigen auf 4-Jahres-Hoch, +10,4%.
- Positive Analystenkommentare beflügeln Kurs.
- Intel legt am Donnerstag Quartalszahlen vor.
NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem höchsten Stand seit vier Jahren setzen die Aktien des US-Chipherstellers Intel auch am Mittwoch ihre jüngste Rally fort. Der Kursaufschlag belief sich zuletzt im erholten Gesamtmarkt auf 10,4 Prozent, womit sie 53,62 Dollar kosteten. Am Vortag hatten bereits positive Analystenkommentare Auftrieb gegeben. Am Donnerstag legt der Konzern nach dem US-Börsenschluss die Zahlen für das Schlussquartal 2025 vor.
Die Erholung des lange Zeit vor allem im Vergleich mit der starken Konkurrenz schwächelnden Unternehmens nimmt immer mehr Form an. Am Aktienmarkt setzen Anleger schon länger auf eine Geschäftsbelebung. Im noch jungen Börsenjahr 2026 haben die Intel-Aktien bereits um 45 Prozent zugelegt.
Intel hatte im vergangenen Jahr durch den Einstieg von Nvidia und der US-Regierung Milliarden-Finanzspritzen bekommen. Außerdem verkaufte der Konzern den Spezialanbieter Altera. Konzernchef Lip-Bu Tan hatte zudem einen harten Sparkurs eingeschlagen.
Einst dominierte Intel den Halbleiter-Markt, kämpfte dann aber mit Problemen, während Nvidia im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eine Spitzenposition eroberte. Intel war im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren zunehmend unter Druck geraten./ajx/ck/he
Bei Intel geht es weniger um Computer sondern darum, dass Kunden Intels Foundry wahrnehmen. Da bei TSMC und zunehmend auch bei Samsung Fertigungsengpässe entstehen, sind potentielle Kunden geradezu gezwungen, sich nach einer anderen Foundry umzusehen. Da bleibt nur noch Intel für die fortschrittlichsten Nodes. Auch wenn Intel nur dritte Wahl ist, beschert der KI Hype Intel voraussichtlich Kundschaft, auch wenn Intels 18A und 14A Prozesse bis vor kurzem noch als nicht konkurrenzfähig genug eingestuft wurden.
Hoffentlich haben sich bei 18 Euro nicht so viel rausquatschen lassen. Ruhe seit der Zeit.....
Schau nach unter 18-A Fertigungstechnologie ; Intel findet with a little help of it s´friends langsam wieder Anschluß an den Stand der Technik . Wall street online hat dazu heute neben vielen anderen auch eine Meldung. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif