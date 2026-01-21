    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    AKTIE IM FOKUS

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Intel setzen Rally vor Quartalszahlen fort

    Für Sie zusammengefasst
    • Intel-Aktien steigen auf 4-Jahres-Hoch, +10,4%.
    • Positive Analystenkommentare beflügeln Kurs.
    • Intel legt am Donnerstag Quartalszahlen vor.
    AKTIE IM FOKUS - Intel setzen Rally vor Quartalszahlen fort
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem höchsten Stand seit vier Jahren setzen die Aktien des US-Chipherstellers Intel auch am Mittwoch ihre jüngste Rally fort. Der Kursaufschlag belief sich zuletzt im erholten Gesamtmarkt auf 10,4 Prozent, womit sie 53,62 Dollar kosteten. Am Vortag hatten bereits positive Analystenkommentare Auftrieb gegeben. Am Donnerstag legt der Konzern nach dem US-Börsenschluss die Zahlen für das Schlussquartal 2025 vor.

    Die Erholung des lange Zeit vor allem im Vergleich mit der starken Konkurrenz schwächelnden Unternehmens nimmt immer mehr Form an. Am Aktienmarkt setzen Anleger schon länger auf eine Geschäftsbelebung. Im noch jungen Börsenjahr 2026 haben die Intel-Aktien bereits um 45 Prozent zugelegt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    195,73€
    Basispreis
    1,48
    Ask
    × 13,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    169,71€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 12,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Intel hatte im vergangenen Jahr durch den Einstieg von Nvidia und der US-Regierung Milliarden-Finanzspritzen bekommen. Außerdem verkaufte der Konzern den Spezialanbieter Altera. Konzernchef Lip-Bu Tan hatte zudem einen harten Sparkurs eingeschlagen.

    Einst dominierte Intel den Halbleiter-Markt, kämpfte dann aber mit Problemen, während Nvidia im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eine Spitzenposition eroberte. Intel war im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren zunehmend unter Druck geraten./ajx/ck/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,35 % und einem Kurs von 45,75 auf Tradegate (21. Januar 2026, 17:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -4,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +53,29 %/+79,39 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Intel. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der Intel‑Aktie, mögliche Treiber (CES‑Chipvorstellung, politische Unterstützung in Washington, Tweet‑Effekte) und die fundamentale Lage (Fortschritte bei 18A/14A, verbessertes Geschäft). Diskutiert werden extrem uneinheitliche KGV‑Angaben, Bewertungen, Einstiegsfragen, Zielmarken (u. a. Kauf bei 60 USD) und anstehende Quartalszahlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Intel setzen Rally vor Quartalszahlen fort Auf dem höchsten Stand seit vier Jahren setzen die Aktien des US-Chipherstellers Intel auch am Mittwoch ihre jüngste Rally fort. Der Kursaufschlag belief sich zuletzt im erholten Gesamtmarkt auf 10,4 Prozent, womit sie 53,62 Dollar kosteten. Am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     