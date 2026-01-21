Intel setzen Rally vor Quartalszahlen fort

Die Erholung des lange Zeit vor allem im Vergleich mit der starken Konkurrenz schwächelnden Unternehmens nimmt immer mehr Form an. Am Aktienmarkt setzen Anleger schon länger auf eine Geschäftsbelebung. Im noch jungen Börsenjahr 2026 haben die Intel-Aktien bereits um 45 Prozent zugelegt.

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem höchsten Stand seit vier Jahren setzen die Aktien des US-Chipherstellers Intel auch am Mittwoch ihre jüngste Rally fort. Der Kursaufschlag belief sich zuletzt im erholten Gesamtmarkt auf 10,4 Prozent, womit sie 53,62 Dollar kosteten. Am Vortag hatten bereits positive Analystenkommentare Auftrieb gegeben. Am Donnerstag legt der Konzern nach dem US-Börsenschluss die Zahlen für das Schlussquartal 2025 vor.

Intel hatte im vergangenen Jahr durch den Einstieg von Nvidia und der US-Regierung Milliarden-Finanzspritzen bekommen. Außerdem verkaufte der Konzern den Spezialanbieter Altera. Konzernchef Lip-Bu Tan hatte zudem einen harten Sparkurs eingeschlagen.

Einst dominierte Intel den Halbleiter-Markt, kämpfte dann aber mit Problemen, während Nvidia im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eine Spitzenposition eroberte. Intel war im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren zunehmend unter Druck geraten./ajx/ck/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,35 % und einem Kurs von 45,75 auf Tradegate (21. Januar 2026, 17:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -4,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,58 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +53,29 %/+79,39 % bedeutet.



