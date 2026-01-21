    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBristol-Myers Squibb AktievorwärtsNachrichten zu Bristol-Myers Squibb
    Syngene International verlängert langfristige Forschungszusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb bis 2035

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    BENGALURU, Indien, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Syngene International, ein globales Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CRDMO), gab heute die Verlängerung seiner langjährigen strategischen Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb bis 2035 bekannt. Der verlängerte Vertrag erweitert den Umfang integrierter Dienstleistungen über den gesamten Arzneimittelentwicklungszyklus, von der Wirkstoffforschung (Chemie, Biologie, Arzneimittelmetabolismus und Pharmakokinetik) über Translationswissenschaften, pharmazeutische Entwicklung und Herstellung, klinische Studien sowie Daten- und Informationstechnologie-Services, um einen nahtlosen Übergang von der Forschung zur Kommerzialisierung zu gewährleisten. Die Ausweitung dieser Zusammenarbeit kennzeichnet die nächste Wachstumsphase und stärkt die Position von Syngene als strategischer Partner, der integrierte End-to-End-Lösungen für Wissenschaft sowie Produktion anbietet.

    Syngene Logo

     

    Peter Bains, Geschäftsleiter und Geschäftsführer von Syngene International Ltd., sagte: „Unsere Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb, die sich inzwischen über mehr als 25 Jahre erstreckt, beruht auf wissenschaftlicher Exzellenz, verlässlichen Abläufen und dem gemeinsamen Bestreben, innovative Therapien voranzubringen. Die Vereinbarung, diese Partnerschaft bis 2035 zu verlängern, ermöglicht uns, gemeinsam für die Zukunft zu planen und mit einem zehnjährigen Zeithorizont neue Kapazitäten sowie Infrastruktur aufzubauen. Eine langfristige Perspektive ist ein wesentliches Merkmal unserer Partnerschaft, die für beide Unternehmen einen strategischen Mehrwert darstellt. Wir freuen uns darauf, BMS bei der nächsten Welle von Wirkstoffforschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsprogrammen zu unterstützen, die das Potenzial haben, die Behandlungsergebnisse von Patienten weltweit zu verbessern."

    Payal Sheth, Bereichsleiterin auf Senior-Ebene, Therapeutic Discovery Sciences, Bristol Myers Squibb, sagte: „Bei Bristol Myers Squibb beginnt alles, was wir tun, bei den Patienten. Wir schätzen unsere langjährige Partnerschaft mit Syngene sehr, die maßgeblich dazu beigetragen hat, unsere wissenschaftlichen Ambitionen voranzubringen. Diese erweiterte Zusammenarbeit unterstreicht unser Bestreben, innovative Wissenschaft voranzubringen, indem wir unsere Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen wirksam integrieren, um die Bereitstellung transformativer Arzneimittel zu beschleunigen sowie Patienten auf der ganzen Welt Hoffnung zu geben, die auf neue Behandlungsoptionen warten."

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



