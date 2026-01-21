Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 21.01.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.839,37USD pro Feinunze und notiert damit +1,59 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 93,53USD und damit -1,11 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,95USD und verzeichnet ein Plus von +1,66 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 60,43USD und verzeichnet ein Plus von +1,55 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.878,00 USD -0,03 % Platin 2.531,50 USD +3,05 % Kupfer London Rolling 12.815,35 USD +0,32 % Aluminium 3.125,37 PKT -0,01 % Erdgas 4,805 USD +22,86 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +22,86 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 21.01.26, 17:29 Uhr.