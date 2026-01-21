    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 22. Januar 2026

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 22. Januar 2026

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Associated British Foods (ABF), Trading Update 08:00 SWE: Investor, Jahreszahlen
    12:30 USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen
    17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung
    22:00 USA: Alcoa, Q4-Zahlen
    22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen
    22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 POL: Industrieproduktion 12/25
    10:00 POL: Erzeugerpreise 12/25
    11:00 EUR: Öffentlicher Schuldenstand Q3/25
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
    12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid
    13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll vom 17./18.12.25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
    16:00 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 11/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab)
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate zu Marktdaten Gewerbeimmobilien Frankfurt Jahr 2025, Frankfurt/M.

    CHE/USA: US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird wirksam, Genf/Washington

    CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
