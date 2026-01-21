Dax gibt nach - Aber Trump-Rede sorgt für etwas Entspannung

3,5% sind gut möglich.





Ich sehe auf Grund der unten aufgeführten Themen im 1. Quartal, die 5000 und bis Ende 2026, die 6000 Dollar als reales Momentum.

Korrekturen sind immer bestätigt, aber für mich keine Thema.





Geopolitische Risiken & Handelsspannungen → steigende Nachfrage nach „sicheren Häfen“ Zollerhöhungen / Handelskonflikte → könnten Inflationserwartungen anheizen Fed-Zinsdynamik: Erwartungen von Zins­schnitten bzw. politischem Druck auf die Notenbank schwächen den Dollar Zentralbank-Käufe & institutionelle Nachfrage → stützt Preis langfristig / kontinuierlich Privatanleger gehen immer mehr in den sicheren Hafen „Gold“ sie entdecken den Globalen Markt. Der Mainstream wir in den nächsten Jahren Aktiv.

Diese Faktoren treiben den Goldpreis weiter nach oben – besonders die Unsicherheit und Risikoaversion an den Märkten treiben und das wird auch 2026 und darüber hinaus der Fall sein.





Die Welt steht vor einem globalen Wandel.. es wird eine Neuordnung erfolgen, die noch einige Psychopaten hervorbringen wird.





In dem Sinne, viel Erfolg und einen schönen Sonntag noch!



