Wirtschaft
Dax gibt nach - Aber Trump-Rede sorgt für etwas Entspannung
Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nach einer kräftigen Talfahrt seine Verluste gegen Ende hin reduziert, aber dennoch im Minus geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.561 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter Vortagesschluss.
Einen spürbaren Sprung nach oben gab es am Nachmittag, während US-Präsident Donald Trump gerade seine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hielt. Zwar erneuerte Trump dabei seinen Anspruch, Grönland kaufen zu wollen, die Drohung für den Fall, dass Dänemark dies ablehnt, wurde aber von einer militärischen Annexion zu einem "we will remember" herabgestuft.
Der Goldpreis legte trotzdem weiter zu und erklomm ein neues Allzeithoch. Am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.847 US-Dollar gezahlt (+1,7 Prozent) - mehr als jemals zuvor. Das entspricht einem Preis von 133,08 Euro pro Gramm, auch das hat es bisher noch nie gegeben.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer unterwegs: Ein Euro kostete 1,1709 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8540 Euro zu haben.
PumpNDumpelstilzchen schrieb heute 06:19
Gold ist das Investment meines Lebens. Bisher! Mit Aktien und BTC hatte und habe ich keinen Erfolg. Euch allen noch einen schönen und spannenden Tag.mitdiskutieren »
Ivumentum schrieb 18.01.26, 11:14
mitdiskutieren »
3,5% sind gut möglich.
Ich sehe auf Grund der unten aufgeführten Themen im 1. Quartal, die 5000 und bis Ende 2026, die 6000 Dollar als reales Momentum.
Korrekturen sind immer bestätigt, aber für mich keine Thema.
- Geopolitische Risiken & Handelsspannungen → steigende Nachfrage nach „sicheren Häfen“
- Zollerhöhungen / Handelskonflikte → könnten Inflationserwartungen anheizen
- Fed-Zinsdynamik: Erwartungen von Zinsschnitten bzw. politischem Druck auf die Notenbank schwächen den Dollar
- Zentralbank-Käufe & institutionelle Nachfrage → stützt Preis langfristig / kontinuierlich
- Privatanleger gehen immer mehr in den sicheren Hafen „Gold“ sie entdecken den Globalen Markt.
- Der Mainstream wir in den nächsten Jahren Aktiv.
Diese Faktoren treiben den Goldpreis weiter nach oben – besonders die Unsicherheit und Risikoaversion an den Märkten treiben und das wird auch 2026 und darüber hinaus der Fall sein.
Die Welt steht vor einem globalen Wandel.. es wird eine Neuordnung erfolgen, die noch einige Psychopaten hervorbringen wird.
In dem Sinne, viel Erfolg und einen schönen Sonntag noch!
elsifee schrieb 15.01.26, 16:24
mitdiskutieren »
Deshalb investieren wir in die Edelmetalle und nicht in die Rheinmetalle...Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif