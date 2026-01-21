    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    Der Börsen-Tag

    DAX schwächelt, US-Börsen und Nebenwerte ziehen an: Das sind die Gewinner und Verlierer

    Zwischen leichten DAX-Verlusten, starken Nebenwerten und freundlichen US-Börsen zeigt sich heute ein uneinheitliches, aber spannendes Bild an den Aktienmärkten.

    Foto: Oliver Berg - dpa

    Entwicklung der Indizes

    An den Aktienmärkten zeigen sich heute gemischte Vorzeichen mit einer leichten Schwäche im deutschen Leitindex, während Nebenwerte und die US-Börsen zulegen. Der DAX notiert aktuell bei 24.523,55 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,25 Prozent leicht unter dem Vortagesschluss. Ebenfalls im negativen Bereich befindet sich der TecDAX, der technologieorientierte Auswahlindex, der bei 3.643,55 Punkten um 0,24 Prozent nachgibt. Damit entwickeln sich die Standardwerte und Technologiewerte in Deutschland heute schwächer. Deutlich freundlicher präsentieren sich hingegen die deutschen Nebenwerteindizes: Der MDAX, in dem vor allem mittelgroße Unternehmen gelistet sind, steigt um 0,83 Prozent auf 30.912,93 Punkte. Der SDAX legt um 0,63 Prozent auf 17.714,59 Punkte zu. Mittel- und kleinere Werte zeigen damit eine robustere Entwicklung als die Blue Chips im DAX. In den USA dominieren ebenfalls die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,78 Prozent auf 48.874,14 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,64 Prozent und steht derzeit bei 6.840,41 Punkten. Damit setzen die US-Leitindizes ihren Aufwärtstrend fort und entwickeln sich im Tagesvergleich klar besser als der deutsche Leitindex DAX. Insgesamt ergibt sich damit ein Bild, in dem deutsche Standard- und Technologiewerte leicht unter Druck stehen, während Nebenwerte hierzulande sowie die großen US-Indizes spürbare Kursgewinne verzeichnen.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von BASF mit einem Anstieg von 4.28%. Daimler Truck Holding folgt mit 4.15%, während Infineon Technologies mit 3.68% ebenfalls solide Zuwächse verzeichnet.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die teils erhebliche Verluste hinnehmen mussten. Qiagen führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4.55%, gefolgt von Münchener Rück mit -2.83% und Deutsche Boerse, die um -2.40% fiel.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht AIXTRON mit einem beeindruckenden Anstieg von 11.87% hervor. TRATON und Wacker Chemie folgen mit 6.10% und 5.68%, was auf eine insgesamt starke Performance in diesem Segment hinweist.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von HENSOLDT mit -2.52%. Redcare Pharmacy und Stroeer verzeichnen Rückgänge von -3.22% und -3.40%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX führt die Friedrich Vorwerk Group mit einem Anstieg von 7.16%. NORMA Group und Energiekontor folgen mit 5.45% und 4.42%, was auf eine positive Marktstimmung in diesem Bereich hinweist.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit HYPOPORT, das um -2.51% fiel. Alzchem Group und Verve Group Registered (A) verzeichnen Rückgänge von -3.18% und -3.63%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX zeigt AIXTRON erneut eine starke Leistung mit 11.87%. Infineon Technologies und SILTRONIC AG folgen mit 3.68% und 3.55%, was die Stabilität in diesem Sektor unterstreicht.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls besorgniserregend, mit Qiagen und HENSOLDT, die beide um -4.55% und -2.52% fielen. Siemens Healthineers verzeichnete einen Rückgang von -1.86%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine moderate Steigerung, angeführt von Unitedhealth Group mit 2.44%. Amgen und NVIDIA folgen mit 2.39% und 2.38%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind weniger dramatisch, mit Coca-Cola, das um -0.89% fiel, gefolgt von Microsoft und Johnson & Johnson mit -1.54% und -1.81%.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 stechen die Topwerte hervor, angeführt von Intel mit einem Anstieg von 10.81%. Teledyne Technologies und Moderna folgen mit 9.56% und 8.97%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen negative Entwicklungen, angeführt von Arthur J. Gallagher mit -3.21%. Oracle und Sempra Energy verzeichnen Rückgänge von -3.24% und -3.43%.


