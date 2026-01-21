    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAppLovin Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu AppLovin Registered (A)

    Besonders beachtet!

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    AppLovin Registered (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 21.01.2026

    Am 21.01.2026 ist die AppLovin Registered (A) Aktie, bisher, um -4,75 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AppLovin Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - AppLovin Registered (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 21.01.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

    AppLovin Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die AppLovin Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -4,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,64 %, geht es heute bei der AppLovin Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.438,46€
    Basispreis
    20,76
    Ask
    × 14,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.154,56€
    Basispreis
    16,32
    Ask
    × 13,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die AppLovin Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,26 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -20,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,28 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AppLovin Registered (A) eine negative Entwicklung von -21,43 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

    AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,37 %
    1 Monat -26,28 %
    3 Monate -1,26 %
    1 Jahr +43,62 %

    Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

    Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,51 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 21.01. - US Tech 100 stark +0,77 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AppLovin Registered (A)

    -5,01 %
    -20,54 %
    -26,59 %
    -0,49 %
    +45,69 %
    +4.288,50 %
    +756,50 %
    ISIN:US03831W1080WKN:A2QR0K



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AppLovin Registered (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 21.01.2026 Am 21.01.2026 ist die AppLovin Registered (A) Aktie, bisher, um -4,75 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AppLovin Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     