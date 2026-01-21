AppLovin Registered (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 21.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die AppLovin Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -4,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,64 %, geht es heute bei der AppLovin Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die AppLovin Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,26 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -20,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,28 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AppLovin Registered (A) eine negative Entwicklung von -21,43 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,37 % 1 Monat -26,28 % 3 Monate -1,26 % 1 Jahr +43,62 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,51 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.