    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    Beruhigung - Trump vermeidet in Davos Eskalation

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump-Rede beruhigt Märkte, Gewalt in Grönland ausgeschlossen
    • EuroStoxx 50 verliert nur leicht, Rohstofftitel gefragt
    • Danone-Aktien fallen wegen verunreinigter Babynahrung
    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Mit der Rede von Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos haben sich die Gemüter an den europäischen Börsen am Mittwoch ein Stück weit beruhigt. Der US-Präsident schloss in der Grönland-Frage Gewalt aus. Er hält aber an seinen Plänen fest, dass zum Schutz der USA und der Welt die Vereinigten Staaten Grönland übernehmen müssten. Für Anleger war dies zunächst eine Beruhigungspulle, weil sich damit die jüngste Eskalation nicht verschärfte.

    Der EuroStoxx 50 holte seine Verluste mit der Rede Trumps weitgehend auf, am Ende des Tages stand für den Eurozonen-Leitindex ein Minus von 0,16 Prozent auf 5.882,88 Punkte zu Buche. Außerhalb der Eurozone schloss der britische Leitindex FTSE 100 mit plus 0,11 Prozent auf 10.138,09 Zähler, während der schweizerische SMI um 0,10 Prozent auf 13.156,81 Punkte nachgab.

    Aus Branchensicht verbuchten Aktien von Versicherern am Mittwoch die größten Verluste. Der Sektor steht sein Jahresanfang unter Druck, auch wegen einer enttäuschenden Preiserneuerungsrunde. Munich Re verloren zur Wochenmitte 3,1 Prozent, Axa sanken um 2,3 Prozent.

    Mit weitem Abstand oben in der Anlegergunst standen hingegen einmal mehr Rohstofftitel . So verbuchten die Papiere der Bergbaukonzerne Rio Tinto an der "Footsie"-Spitze nach einem starken Produktionsbericht Kursaufschläge von mehr als 5 Prozent.

    Die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Danone schlossen 8,4 Prozent tiefer. Das Problem verunreinigter Babynahrung zieht immer weitere Kreise zieht: In einem von einem Lieferanten stammenden Inhaltsstoff wurde das Toxin Cereulid festgestellt. Der von bestimmten Bakterien gebildete Giftstoff kann Übelkeit, Erbrechen und Durchfall verursachen - und ist Auslöser von Rückrufen nicht nur bei Danone, sondern auch bei Konkurrenten wie Nestle . Dessen Papiere verloren 1,3 Prozent.

    Die Anteile von Burberry zogen nach einem positiv aufgenommenen Quartalsumsatz des britischen Luxusmodeherstellers um 5 Prozent an. Analysten der Deutschen Bank sprachen von einer Erleichterung für die zuletzt gebeutelte Branche und verwiesen auf den sich erholenden Absatz der Briten im wichtigen chinesischen Markt./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 38,10 auf Tradegate (21. Januar 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +6,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 94,83 Mrd..

    Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8319. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,20GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 62,00GBP was eine Bandbreite von -29,91 %/-18,01 % bedeutet.




    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
