    Wirtschaft

    Experten sorgen sich um deutsche Goldreserven in den USA

    Foto: Hier lagert deutsches Gold: Federal Reserve in New York, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Im Umfeld der Bundesbank und in der Politik werden vermehrt Forderungen laut, die deutschen Goldreserven im Wert von derzeit rund 164 Milliarden Euro aus New York abzuziehen.

    Der frÃ¼here Leiter der Forschungsabteilung der Bundesbank, Emanuel MÃ¶nch, sagte dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe): "Angesichts der geopolitischen Situation scheint es aktuell riskant, so viel Gold in den USA zu lagern. Im Sinne einer grÃ¶ÃŸeren strategischen UnabhÃ¤ngigkeit von den USA wÃ¤re die Bundesbank darum gut beraten, Ã¼ber eine RÃ¼ckholaktion nachzudenken."

    Auch die finanzpolitische Sprecherin der GrÃ¼nen im Bundestag, Katharina Beck, bringt eine Verlagerung ins Spiel. Die Goldreserven seien "ein wichtiger StabilitÃ¤ts- und Vertrauensanker. Sie dÃ¼rfen auf keinen Fall zum Spielball geopolitischer Auseinandersetzungen werden." Solange US-PrÃ¤sident Donald Trump regiert, kÃ¶nne man das wohl am sichersten ausschlieÃŸen, "wenn die Goldreserven ab jetzt in Deutschland verwahrt werden".

    Die Bundesbank lagert 1.236 Tonnen Gold bei der regionalen US-Notenbank Fed in New York. BundesbankprÃ¤sident Joachim Nagel lehnt eine Verlagerung ab. UnterstÃ¼tzung erhÃ¤lt er von den Regierungsfraktionen im Bundestag. Der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Fritz GÃ¼ntzler, sagte dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe), es sei sinnvoll, einen Teil der Reserven in den USA zu lagern. "In der aktuellen Lage Ã¶ffentlichkeitswirksam Ã¼ber einen Abzug der Goldreserven zu spekulieren, ist dagegen nicht fÃ¶rderlich."

    Die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Frauke Heiligenstadt, kann Sorgen um die Goldreserven nach eigenen Angaben zwar nachvollziehen, rÃ¤t aber von "Panik" ab: "Die deutschen Goldreserven sind gut diversifiziert angelegt." Die HÃ¤lfte liege in Frankfurt, "sodass unsere HandlungsfÃ¤higkeit sichergestellt ist". Der Standort New York sei sinnvoll, denn "Deutschland, Europa und die USA sind finanzpolitisch eng miteinander verbunden".



