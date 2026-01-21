Truist meldet Ergebnisse für das vierte Quartal 2025

Die Ergebnisveröffentlichung, die Investorenpräsentation (einschließlich eines Anhangs zur Überleitung der Non-GAAP-Angaben) sowie Truists Quartals-Performance-Zusammenfassung für das vierte Quartal 2025, die detaillierte Finanzübersichten enthält, sind auf Truists Investor-Relations-Website https://ir.truist.com/earnings verfügbar. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht 30 Tage lang auf der Website zur Verfügung.

CHARLOTTE, North Carolina, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) hat heute seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt gegeben. Investoren können heute um 8:00 Uhr ET folgendermaßen an der Live-Ergebniskonferenz für das vierte Quartal 2025 per Webcast teilnehmen oder sich einwählen:

Informationen zu Truist

Truist Financial Corporation ist ein zweckorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich dafür einsetzt, bessere Lebensbedingungen sowie Gemeinschaften zu inspirieren und aufzubauen. Mit Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, verfügt Truist in vielen der stark wachsenden Märkte in den USA über führende Marktanteile und bietet über seine Geschäftsbereiche für Firmenkunden und Privatkunden ein breites Spektrum an Produkten sowie Dienstleistungen an. Dazu gehören Privatkunden- und Kleinunternehmensbanking, Firmenkundengeschäft sowie das Bankgeschäft für Großunternehmen, Investment Banking und Kapitalmärkte, Vermögensverwaltung, Zahlungsverkehr sowie spezialisierte Kreditgeschäfte. Truist gehört zu den zehn größten Geschäftsbanken und verfügte Stand Dezember 2025 über eine Bilanzsumme von 548 Milliarden US-Dollar. Truist Bank, Mitglied der FDIC. Equal Housing Lender (Kreditgeber für gleichberechtigten Zugang zu Wohnraum). Weitere Informationen zu Truist erhalten Sie auf Truist.com.

Die Truist Financial Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 41,51EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.