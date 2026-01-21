Moderna Aktie hebt ab - +11,09 % - 21.01.2026

Mit einer Performance von +11,09 % konnte die Moderna Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +3,74 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 40,67€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Moderna investiert war, konnte einen Gewinn von +73,55 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +20,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Anstieg von +60,01 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,47 % geändert.

Moderna Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,62 % 1 Monat +42,05 % 3 Monate +73,55 % 1 Jahr +4,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Moderna-Aktie, insbesondere nach vielversprechenden Ergebnissen aus klinischen Studien zu ihrem Krebsimpfstoff. Analysten sehen Potenzial für einen Anstieg des Aktienkurses, während technische Analysen positive Signale senden. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern wie BioNTech, was die fundamentale Diskussion anheizt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,74 Mrd.EUR € wert.

