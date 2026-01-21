    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsModerna AktievorwärtsNachrichten zu Moderna

    Besonders beachtet!

    761 Aufrufe 761 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderna Aktie hebt ab - +11,09 % - 21.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Moderna Aktie bisher um +11,09 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Besonders beachtet! - Moderna Aktie hebt ab - +11,09 % - 21.01.2026
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.01.2026

    Mit einer Performance von +11,09 % konnte die Moderna Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +3,74 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 40,67. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.353,23€
    Basispreis
    4,56
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.320,00€
    Basispreis
    4,64
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Moderna investiert war, konnte einen Gewinn von +73,55 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +20,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Anstieg von +60,01 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,47 % geändert.

    Moderna Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,62 %
    1 Monat +42,05 %
    3 Monate +73,55 %
    1 Jahr +4,87 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Moderna-Aktie, insbesondere nach vielversprechenden Ergebnissen aus klinischen Studien zu ihrem Krebsimpfstoff. Analysten sehen Potenzial für einen Anstieg des Aktienkurses, während technische Analysen positive Signale senden. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern wie BioNTech, was die fundamentale Diskussion anheizt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,74 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, US-Börsen und Nebenwerte ziehen an: Das sind die Gewinner und Verlierer


    Zwischen leichten DAX-Verlusten, starken Nebenwerten und freundlichen US-Börsen zeigt sich heute ein uneinheitliches, aber spannendes Bild an den Aktienmärkten.

    Börsenstart USA - 21.01. - US Tech 100 stark +0,77 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Moderna Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    +11,80 %
    +22,78 %
    +42,56 %
    +74,32 %
    +5,79 %
    -79,23 %
    -64,35 %
    +114,84 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Moderna Aktie hebt ab - +11,09 % - 21.01.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Moderna Aktie bisher um +11,09 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     