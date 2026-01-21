Volkswagen-Autosparte übertrifft Ziel für Finanzmittelzufluss
- VW erzielt 2025 hohen Netto-Cashflow von 6 Mrd. Euro.
- Nettoliquidität steigt von 31 auf 34 Mrd. Euro.
- Geringere Mittelbindung und Investitionen als geplant.
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Autosparte von Volkswagen hat 2025 einen überraschend hohen freien Finanzmittelzufluss erzielt. Der sogenannte Netto-Cashflow liege mit rund 6 Milliarden Euro eine Milliarde Euro über dem 2024er-Wert sowie über den selbst prognostizierten 0 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwochabend mitteilte. Damit sei die Nettoliquidität von 31 auf 34 Milliarden Euro gestiegen, was ebenfalls besser sei als avisiert. Zur Begründung verwies VW auf eine geringere Mittelbindung im Betriebskapital und Investitionen in Sachanlagen sowie Forschung und Entwicklung unter anfänglichen Plänen. Die VW-Aktien reagierte auf der Handelsplattform Tradegate kaum auf die Nachricht: sie notierte weiterhin moderat über ihrem Xetra-Schluss./mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 100,6 auf Tradegate (21. Januar 2026, 19:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,75 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -69,38 %/+38,27 % bedeutet.
