JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach jüngsten Reifen-Importdaten in Europa und den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Dies schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 64,52EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 18:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Aspinall
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
