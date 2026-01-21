JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach jüngsten Reifen-Importdaten in Europa und den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Dies schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 64,52EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 18:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



