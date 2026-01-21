JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Das Papier des Chipindustrie-Ausrüsters steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. ASML bleibt im europäischen Halbleitersektor der "Top Pick" von Analyst Sandeep Deshpande. Nach den jüngsten Nachrichten zu ASMI und VAT könnten die Schätzungen für die Niederländer noch Luft nach oben haben, schrieb er am Mittwoch./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 1.147EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 19:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1300

Kursziel alt: 1300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



