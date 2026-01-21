Börsen Update
Börsen Update USA - 21.01. - Dow Jones stark +0,68 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:54) bei 48.823,39 PKT und steigt um +0,68 %.
Top-Werte: Amgen +2,83 %, Unitedhealth Group +2,12 %, American Express +2,11 %, Goldman Sachs Group +2,07 %, NVIDIA +2,04 %
Flop-Werte: Microsoft -2,76 %, Procter & Gamble -1,06 %, Amazon -1,02 %, Johnson & Johnson -0,96 %, 3M -0,77 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:54) bei 25.140,64 PKT und steigt um +0,61 %.
Top-Werte: Intel +9,85 %, Western Digital +8,88 %, Micron Technology +6,39 %, Arm Holdings +6,35 %, Advanced Micro Devices +6,08 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -4,75 %, Axon Enterprise -3,97 %, Palantir -3,05 %, Shopify -2,78 %, Microsoft -2,76 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.832,58 PKT und steigt um +0,53 %.
Top-Werte: Moderna +12,16 %, Intel +9,85 %, Teledyne Technologies +8,98 %, Western Digital +8,88 %, Interactive Brokers Group Registered (A) +7,68 %
Flop-Werte: Amcor Registered -79,55 %, Erie Indemnity (A) -5,20 %, AppLovin Registered (A) -4,75 %, Oracle -4,21 %, GE Vernova -4,02 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.