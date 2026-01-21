Börsen Update USA - 21.01. - Dow Jones stark +0,68 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:54) bei 48.823,39 PKT und steigt um +0,68 %.

Top-Werte: Amgen +2,83 %, Unitedhealth Group +2,12 %, American Express +2,11 %, Goldman Sachs Group +2,07 %, NVIDIA +2,04 %

Flop-Werte: Microsoft -2,76 %, Procter & Gamble -1,06 %, Amazon -1,02 %, Johnson & Johnson -0,96 %, 3M -0,77 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:54) bei 25.140,64 PKT und steigt um +0,61 %.

Top-Werte: Intel +9,85 %, Western Digital +8,88 %, Micron Technology +6,39 %, Arm Holdings +6,35 %, Advanced Micro Devices +6,08 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -4,75 %, Axon Enterprise -3,97 %, Palantir -3,05 %, Shopify -2,78 %, Microsoft -2,76 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.832,58 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: Moderna +12,16 %, Intel +9,85 %, Teledyne Technologies +8,98 %, Western Digital +8,88 %, Interactive Brokers Group Registered (A) +7,68 %

Flop-Werte: Amcor Registered -79,55 %, Erie Indemnity (A) -5,20 %, AppLovin Registered (A) -4,75 %, Oracle -4,21 %, GE Vernova -4,02 %