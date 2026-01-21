Volkswagen (VW) Vz Aktie auf Höhenflug - 21.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Volkswagen (VW) Vz Aktie. Sie steigt um +4,16 % auf 101,38€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Volkswagen (VW) Vz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 101,38€, mit einem Plus von +4,16 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Volkswagen (VW) Vz investiert war, konnte einen Gewinn von +6,77 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -4,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Volkswagen (VW) Vz auf -5,69 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,21 % 1 Monat -6,03 % 3 Monate +6,77 % 1 Jahr +3,09 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursrisiken für VW Vz durch geopolitische Spannungen (Ukraine, Iran, Taiwan) und drohende US‑Zölle, die kurzfristig Kursverluste bis unter 100 € bzw. sogar unter 50 € erwarten lassen. Mitglieder melden Käufe um ~97 €; es bestehen Sorgen um Absatz, Margen, Jobs und Insolvenzrisiken. Gleichzeitig wird spekuliert, dass eine Umstellung auf Rüstung die Bewertung langfristig stark steigern könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,75 Mrd.EUR € wert.

Die Autosparte von Volkswagen hat 2025 einen überraschend hohen freien Finanzmittelzufluss erzielt. Der sogenannte Netto-Cashflow liege mit rund 6 Milliarden Euro eine Milliarde Euro über dem 2024er-Wert sowie über den selbst prognostizierten 0 …

Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.