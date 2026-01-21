    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Volkswagen (VW) Vz Aktie auf Höhenflug - 21.01.2026

    Am 21.01.2026 ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie, bisher, um +4,16 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie auf Höhenflug - 21.01.2026
    Foto: Ole Spata - dpa

    Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

    Volkswagen (VW) Vz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.01.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Volkswagen (VW) Vz Aktie. Sie steigt um +4,16 % auf 101,38. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Volkswagen (VW) Vz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 101,38, mit einem Plus von +4,16 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    93,67€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    106,48€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Volkswagen (VW) Vz investiert war, konnte einen Gewinn von +6,77 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -4,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Volkswagen (VW) Vz auf -5,69 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,21 %
    1 Monat -6,03 %
    3 Monate +6,77 %
    1 Jahr +3,09 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursrisiken für VW Vz durch geopolitische Spannungen (Ukraine, Iran, Taiwan) und drohende US‑Zölle, die kurzfristig Kursverluste bis unter 100 € bzw. sogar unter 50 € erwarten lassen. Mitglieder melden Käufe um ~97 €; es bestehen Sorgen um Absatz, Margen, Jobs und Insolvenzrisiken. Gleichzeitig wird spekuliert, dass eine Umstellung auf Rüstung die Bewertung langfristig stark steigern könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,75 Mrd.EUR € wert.

    Volkswagen-Autosparte übertrifft Ziel für Finanzmittelzufluss


    Die Autosparte von Volkswagen hat 2025 einen überraschend hohen freien Finanzmittelzufluss erzielt. Der sogenannte Netto-Cashflow liege mit rund 6 Milliarden Euro eine Milliarde Euro über dem 2024er-Wert sowie über den selbst prognostizierten 0 …

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 21.01.2026


    Top- und Flop-Aktien am 21.01.2026 im E-Stoxx 50.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 21.01.2026


    Top- und Flop-Aktien am 21.01.2026 im DAX.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    +4,06 %
    -4,85 %
    -6,59 %
    +5,89 %
    +3,30 %
    -22,31 %
    -38,50 %
    -6,18 %
    +2.128,21 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Volkswagen (VW) Vz Aktie auf Höhenflug - 21.01.2026 Am 21.01.2026 ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie, bisher, um +4,16 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     