Bei der wirren Rede von Trump in Davos waren zwei Dinge wichtig: erstens der Verzicht auf Gewalt in Sachen Grönland, zweitens sein Verweis auf die Aktienmärkte! Was hat ihm nun der Auftritt in Davos gebracht? Nichts. Im Gegenteil: die EU legte den Handelsdeal mit den USA kurz nach der Rede des US-Präsidenten für unbestimmte Zeit auf Eis - und das dürfte Trump wütend machen. Es wäre also nicht erstaunlich, wenn er nun wieder mit einem Tweet neue Zölle gegen die EU verkünden würde. Dazu kommt die absehbare Niederlage vor dem Supreme Court in der Causa Lisa Cook - auch das ein Rückschlag. Die Aktienmärkte erst euphorisiert - aber die Gewinne schmolzen dann wieder dahin..

Das Video "Trump-Desaster in Davos: Jetzt wird er noch gefährlicher!" sehen Sie hier..