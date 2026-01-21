    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Trump-Desaster in Davos: Jetzt wird er noch gefährlicher!

    Was hat ihm nun der Auftritt in Davos gebracht? Nichts. Im Gegenteil: die EU legte den Handelsdeal mit den USA kurz nach der Rede des US-Präsidenten für unbestimmte Zeit auf Eis

    Bei der wirren Rede von Trump in Davos waren zwei Dinge wichtig: erstens der Verzicht auf Gewalt in Sachen Grönland, zweitens sein Verweis auf die Aktienmärkte! Was hat ihm nun der Auftritt in Davos gebracht? Nichts. Im Gegenteil: die EU legte den Handelsdeal mit den USA kurz nach der Rede des US-Präsidenten für unbestimmte Zeit auf Eis - und das dürfte Trump wütend machen. Es wäre also nicht erstaunlich, wenn er nun wieder mit einem Tweet neue Zölle gegen die EU verkünden würde. Dazu kommt die absehbare Niederlage vor dem Supreme Court in der Causa Lisa Cook - auch das ein Rückschlag. Die Aktienmärkte erst euphorisiert - aber die Gewinne schmolzen dann wieder dahin..

    3. Verkaufspanik bei Silber: Wenn die IKEA-Tasche zum Sentiment-Indikator wird

     

    Das Video "Trump-Desaster in Davos: Jetzt wird er noch gefährlicher!" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
