    Nexus Uranium: Profitieren von globaler Energiewende und sicheren Uranquellen.

    Nexus Uranium Corp. stärkt seine Position im US-Uransektor: Mit dem Erwerb des Projekts „Chord“ in South Dakota wächst das Portfolio im historischen Bergbaugebiet Edgemont deutlich.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • Nexus Uranium Corp. hat die 100%igen Besitzrechte am Uranprojekt "Chord" im Fall River County, South Dakota, erworben.
    • Der Kauf beinhaltete eine Zahlung von 100.000 USD in bar und 250.000 Stammaktien sowie eine 1,0 % Net Smelter Returns Royalty (NSR) auf die zukünftige Produktion.
    • Das Projekt "Chord" umfasst 3.640 Acres und liegt im historischen Uranbergbaugebiet Edgemont, nahe dem ISR-Uranprojekt "Dewey Burdock".
    • Zwei Genehmigungsverfahren für Explorationsbohrungen sind derzeit anhängig, mit einer öffentlichen Anhörung vom 18. bis 20. März 2026.
    • Nexus verfolgt eine Hub-and-Spoke-Strategie in der Uranregion Fall River County und hat kürzlich weitere Projekte in der Nähe erworben, wodurch der Gesamtbesitz auf etwa 6.380 Acres steigt.
    • Das Unternehmen setzt auf nachhaltige Fördermethoden wie In-Situ-Recovery (ISR) und positioniert sich in einem wachsenden Uranmarkt, der durch steigende Kernkraftnutzung geprägt ist.

    Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,41 % im Plus.


    ISIN:CA65345P2008WKN:A41PJQ





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
