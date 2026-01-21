    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTrump Media Technology AktievorwärtsNachrichten zu Trump Media Technology

    Trump verkündet Einigung im Grönland-Konflikt - Keine Strafzölle

    Foto: Nuuk auf Grönland am 19.01.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Davos (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat die für 1. Februar im Zuge des Grönland-Konflikts angedrohten Strafzölle wieder abgesagt. "Nach einem sehr produktiven Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte haben wir die Grundlage für ein künftiges Abkommen in Bezug auf Grönland und die gesamte Arktis geschaffen", schrieb Trump am Mittwochabend auf seiner Plattform "Truth Social".

    Und weiter: "Diese Lösung wird, falls sie zustande kommt, ein großer Gewinn für die Vereinigten Staaten von Amerika und alle Nato-Staaten sein." Aufgrund dieser Vereinbarung werde er die für den 1. Februar geplanten Zölle nicht erheben.

    Weitere Gespräche über das geplante Raketenabwehrsystem "Golden Dome" in Bezug auf Grönland würden noch stattfinden. Diese Gespräche sollen Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio, der Sondergesandte Steve Witkoff und weitere Personen werden "je nach Bedarf" führen.


    Verfasst von Redaktion dts
