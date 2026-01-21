LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie mit Kurssprung +6,52 % - 21.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie. Mit einer Performance von +6,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 598,95€, mit einem Plus von +6,52 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

LVMH ist ein führender Luxusgüterkonzern mit einem diversifizierten Portfolio, das Mode, Lederwaren, Parfums, Kosmetika, Uhren, Schmuck, Weine und Spirituosen umfasst. Das Unternehmen ist weltweit führend im Luxussegment und konkurriert mit Kering, Richemont und Hermès. LVMH's starke Markenidentität und globale Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -8,41 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie damit um -13,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,66 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton einen Rückgang von -11,99 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,88 % geändert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,16 % 1 Monat -10,66 % 3 Monate -8,41 % 1 Jahr -18,04 %

Informationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Es gibt 498 Mio. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktien. Damit ist das Unternehmen 297,62 Mrd.EUR € wert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie jetzt kaufen?

Ob die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.