Opaia eröffnet Angolas einziges Automobilmontagewerk

LUANDA, Angola, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Opaia, Angolas führende diversifizierte Unternehmensgruppe mit Fokus auf Wertschöpfung in ganz Afrika, freut sich, den Start von Opaia Motors bekannt zu geben – Angolas einzigem inländischen Hersteller hochwertiger, erschwinglicher Nutz- und Privatfahrzeuge sowie Busse. Die neue Industrieplattform markiert einen bedeutenden Meilenstein für den angolanischen Verkehrssektor und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der nationalen Mobilität, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum nachhaltigen Ausbau der Produktionskapazitäten.

Der offizielle Start von Opaia Motors fand am 20. Januar in der neu in Betrieb genommenen, hochmodernen Montageanlage mit einer installierten Kapazität zur Herstellung von 22.000 Pkws und 1.000 Bussen pro Jahr in der Zona Economica Especial (ZEE) in Luanda statt. An der Zeremonie nahmen Seine Exzellenz José de Lima Massano, Staatsminister für wirtschaftliche Koordinierung, Seine Exzellenz Ricardo Viegas D'Abreu, Verkehrsminister, und Seine Exzellenz Auzílio Jacob, Gouverneur der Provinz Icolo e Bengo, teil.

An der Veranstaltung nahmen auch hochrangige Mitglieder der Nationalversammlung, der Verwaltung, in Angola stationierte Diplomaten und Vertreter der wichtigsten internationalen Partner von Opaia teil, darunter Volvo, Chery, DONGYANG, und Afreximbank. Diese starke institutionelle und internationale Präsenz unterstreicht die strategische Bedeutung von Opaia Motors, das stolz darauf ist, von der Regierung als „nationale prioritäre Organisation" für die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung Angolas anerkannt worden zu sein.

Die Anlage ist das einzige in Betrieb befindliche Fahrzeugmontagewerk in Angola und stellt einen wichtigen Schritt beim Aufbau der aufstrebenden Automobilindustrie des Landes dar. Dadurch wird das Land nicht nur seine Abhängigkeit von importierten Fahrzeugen internationaler Konkurrenten verringern, sondern gleichzeitig auch Möglichkeiten für den Export dieser Fahrzeuge schaffen, lokale Arbeitsplätze schaffen und zur Diversifizierung und zum langfristigen Wachstum der angolanischen Wirtschaft beitragen. Opaia Motors beschäftigt derzeit mehr als 1.500 junge Angolanerinnen und Angolaner und strebt eine Ausweitung auf 3.500 direkte Arbeitsplätze an, wobei der Schwerpunkt auf der technischen und beruflichen Ausbildung sowie auf der persönlichen, beruflichen und finanziellen Entwicklung der Mitarbeitenden liegt.