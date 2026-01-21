Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 21.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Amgen
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 1
Performance 1M: +5,20 %
Performance 1M: +5,20 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 2
Performance 1M: -2,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen keine Kursgewinne erzielt, was Bedenken über eine mögliche weitere Abwärtsbewegung aufwirft. Anleger betonen die Bedeutung fundamentaler Bewertungskennzahlen und diskutieren über kurzfristige Handelsstrategien versus langfristige Trends. Geopolitische Faktoren, insbesondere die Beziehung zu China, verstärken die Skepsis.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 3
Performance 1M: +3,50 %
Performance 1M: +3,50 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 4
Performance 1M: +7,99 %
American Express
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 5
Performance 1M: -6,56 %
The Home Depot
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 6
Performance 1M: +11,77 %
Walt Disney
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 7
Performance 1M: -0,99 %
Caterpillar
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 8
Performance 1M: +8,92 %
Honeywell International
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 9
Performance 1M: +7,83 %
IBM
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 10
Performance 1M: -3,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu IBM im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Analysten betonen das Wachstumspotenzial durch KI und Quantencomputing, während die Aktie in den letzten 14 Tagen um 47,31 % gestiegen ist. BofA Securities hebt das Kursziel auf 335 USD an, was das Vertrauen in die Aktie stärkt. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs und der Verfügbarkeit neuer Produkte wie dem IBM Sovereign Core.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber IBM eingestellt.
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 11
Performance 1M: +5,57 %
Merck & Co
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 12
Performance 1M: +8,54 %
Nike (B)
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 13
Performance 1M: +8,05 %
