Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Intel
Tagesperformance: +10,69 %
Platz 1
Performance 1M: +46,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige optimistisch sind und Kursziele über 100 € sehen (Beitrag 1), äußern andere Skepsis und halten maximal 60 USD für realistisch (Beitrag 2). Die Nachfrage nach Intels Foundry-Diensten könnte jedoch das Wachstum unterstützen (Beitrag 3). Bedenken über steigende RAM- und SSD-Kosten dämpfen das Sentiment (Beitrag 4), während Analysten weiteres Potenzial sehen (Beitrag 5).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Western Digital
Tagesperformance: +7,89 %
Platz 2
Performance 1M: +33,86 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +7,65 %
Platz 3
Performance 1M: +17,68 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +7,17 %
Platz 4
Performance 1M: -6,35 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,94 %
Platz 5
Performance 1M: +46,16 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +5,59 %
Platz 6
Performance 1M: -3,27 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 7
Performance 1M: -26,64 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,31 %
Platz 8
Performance 1M: -16,99 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 9
Performance 1M: +16,58 %
Fastenal
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 10
Performance 1M: +7,13 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 11
Performance 1M: +14,75 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 12
Performance 1M: +15,68 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +4,64 %
Platz 13
Performance 1M: +20,50 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 14
Performance 1M: +3,88 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 15
Performance 1M: -5,60 %
Insmed
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 16
Performance 1M: -10,03 %
Amgen
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 17
Performance 1M: +5,20 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 18
Performance 1M: +9,05 %
Analog Devices
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 19
Performance 1M: +6,84 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 20
Performance 1M: +34,69 %
CSX
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 21
Performance 1M: +1,20 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 22
Performance 1M: -2,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen keine Kursgewinne erzielt, was Bedenken über eine mögliche weitere Abwärtsbewegung aufwirft. Anleger betonen die Bedeutung fundamentaler Bewertungskennzahlen und diskutieren über kurzfristige Handelsstrategien versus langfristige Trends. Geopolitische Faktoren, insbesondere die Beziehung zu China, verstärken die Skepsis.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Shopify
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 23
Performance 1M: -19,08 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 24
Performance 1M: +5,00 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 25
Performance 1M: -10,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
Das Anleger-Sentiment zu The Kraft Heinz Company im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 6% verloren, und viele Nutzer halten sie für überbewertet. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Stabilität des Unternehmens und der Dividende, während die Unsicherheit über mögliche Verkäufe von Berkshire Hathaway die negative Stimmung verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.
Microsoft
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 26
Performance 1M: -9,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microsoft im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen 22 % verloren, während die Nasdaq um 5 % gestiegen ist. Hohe Investitionen in KI werden kritisch betrachtet. Dennoch gibt es positive Analystenmeinungen, wie von Morgan Stanley mit einem Kursziel von 650 $. Einige Anleger sehen Kaufgelegenheiten, während andere besorgt sind.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
