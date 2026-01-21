Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 21.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Amcor Registered
Tagesperformance: -79,48 %
Platz 1
Performance 1M: +0,10 %
Moderna
Tagesperformance: +14,49 %
Platz 2
Performance 1M: +46,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die bevorstehenden Phase-3-Daten des Krebsimpfstoffs könnten eine Neubewertung des Unternehmens zur Folge haben. Technische Indikatoren zeigen einen bullischen Trend, da der GD100 den GD200 durchstoßen hat. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war ebenfalls positiv.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Intel
Tagesperformance: +10,81 %
Platz 3
Performance 1M: +46,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige optimistisch sind und Kursziele über 100 € sehen (Beitrag 1), äußern andere Skepsis und halten maximal 60 USD für realistisch (Beitrag 2). Die Nachfrage nach Intels Foundry-Diensten könnte jedoch das Wachstum unterstützen (Beitrag 3). Bedenken über steigende RAM- und SSD-Kosten dämpfen das Sentiment (Beitrag 4), während Analysten weiteres Potenzial sehen (Beitrag 5).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Teledyne Technologies
Tagesperformance: +10,47 %
Platz 4
Performance 1M: +23,02 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: +8,59 %
Platz 5
Performance 1M: +19,83 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +8,55 %
Platz 6
Performance 1M: +30,67 %
Western Digital
Tagesperformance: +8,04 %
Platz 7
Performance 1M: +33,86 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +7,66 %
Platz 8
Performance 1M: +17,68 %
Citizens Financial Group
Tagesperformance: +7,62 %
Platz 9
Performance 1M: +8,73 %
Dow
Tagesperformance: +7,06 %
Platz 10
Performance 1M: +12,97 %
EQT
Tagesperformance: +6,48 %
Platz 11
Performance 1M: -5,11 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +6,47 %
Platz 12
Performance 1M: -63,57 %
Generac Holdings
Tagesperformance: +6,38 %
Platz 13
Performance 1M: +25,94 %
Micron Technology
Tagesperformance: +6,07 %
Platz 14
Performance 1M: +46,16 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +6,06 %
Platz 15
Performance 1M: +15,89 %
Ingersoll Rand
Tagesperformance: +5,94 %
Platz 16
Performance 1M: +14,86 %
Fifth Third Bancorp
Tagesperformance: +5,71 %
Platz 17
Performance 1M: +10,75 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 18
Performance 1M: -3,27 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 19
Performance 1M: -16,99 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +5,32 %
Platz 20
Performance 1M: +12,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lyondellbasell Industries
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu LyondellBasell Industries im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs stieg in den letzten 14 Tagen um 7,3 %, was auf Short-Eindeckungen und erste Anzeichen einer Stabilisierung der Nachfrage zurückzuführen sein könnte. Analysten heben die Kostendisziplin und hohe Dividendenrenditen hervor, jedoch bleibt ein allgemeiner Turnaround in der Chemiebranche fraglich. Die nächsten Quartalszahlen sind entscheidend.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lyondellbasell Industries eingestellt.
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +5,22 %
Platz 21
Performance 1M: +16,58 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -5,19 %
Platz 22
Performance 1M: -26,64 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 23
Performance 1M: +3,31 %
Oracle
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 24
Performance 1M: -11,50 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 25
Performance 1M: +5,00 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 26
Performance 1M: -3,24 %
Target
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 27
Performance 1M: +10,99 %
Quest Diagnostics
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 28
Performance 1M: +8,00 %
Sempra Energy (doing business Sempra)
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 29
Performance 1M: -3,37 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 30
Performance 1M: -9,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microsoft im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen 22 % verloren, während die Nasdaq um 5 % gestiegen ist. Hohe Investitionen in KI werden kritisch betrachtet. Dennoch gibt es positive Analystenmeinungen, wie von Morgan Stanley mit einem Kursziel von 650 $. Einige Anleger sehen Kaufgelegenheiten, während andere besorgt sind.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
