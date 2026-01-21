Deutsche Börse will Allfunds übernehmen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 87,31 auf Tradegate (21. Januar 2026, 21:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -0,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 40,14 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 266,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 298,00EUR was eine Bandbreite von +7,95 %/+41,10 % bedeutet.