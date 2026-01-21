Deutsche Börse will Allfunds übernehmen
- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds.
- Bewertung von Allfunds liegt bei 5,3 Milliarden Euro.
- Aktionäre erhalten 6,00 Euro und Dividende.
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse will den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds übernehmen. Dabei werde das Unternehmen mit 5,3 Milliarden Euro bewertet, teilten der deutsche Börsenbetreiber am späten Mittwochabend mit.
Je Allfunds-Aktie will die Deutsche Börse 6,00 Euro in bar zahlen. Dazu sollen die Anteilseigner je Papier 0,0122 Deutsche-Börse-Aktien und eine Bardividende für das Geschäftsjahr 2025 von 0,20 Euro erhalten. Weitere Ausschüttungen für folgende Geschäftsjahre sind möglich. Die Deutsche Börse hatte Ende November bestätigt, dass sie exklusive Gespräche mit Allfunds führt./he/ajx
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 87,31 auf Tradegate (21. Januar 2026, 21:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -0,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 40,14 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 266,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 298,00EUR was eine Bandbreite von +7,95 %/+41,10 % bedeutet.