Amgen Aktie auf Höhenflug - 21.01.2026

Mit einer Performance von +4,09 % konnte die Amgen Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amgen Aktie. Nach einem Plus von +0,33 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 293,98€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Amgen ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das innovative Medikamente für schwere Krankheiten entwickelt. Es ist bekannt für seine starke Marktstellung und seine umfangreiche Produktpipeline. Wichtige Konkurrenten sind Biogen und Gilead Sciences. Amgen hebt sich durch seine biotechnologische Expertise und Forschungskapazitäten ab.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Amgen einen Gewinn von +8,28 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Amgen Aktie damit um +6,07 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,20 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amgen +5,13 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,23 % geändert.

Amgen Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,07 % 1 Monat +5,20 % 3 Monate +8,28 % 1 Jahr +7,75 %

Informationen zur Amgen Aktie

Es gibt 538 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 157,45 Mrd.EUR € wert.

Amgen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amgen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amgen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.