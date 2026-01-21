    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmgen AktievorwärtsNachrichten zu Amgen

    Besonders beachtet!

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amgen Aktie auf Höhenflug - 21.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Amgen Aktie bisher um +4,09 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amgen Aktie.

    Besonders beachtet! - Amgen Aktie auf Höhenflug - 21.01.2026
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Amgen ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das innovative Medikamente für schwere Krankheiten entwickelt. Es ist bekannt für seine starke Marktstellung und seine umfangreiche Produktpipeline. Wichtige Konkurrenten sind Biogen und Gilead Sciences. Amgen hebt sich durch seine biotechnologische Expertise und Forschungskapazitäten ab.

    Amgen aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 21.01.2026

    Mit einer Performance von +4,09 % konnte die Amgen Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amgen Aktie. Nach einem Plus von +0,33 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 293,98. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    53.156,60€
    Basispreis
    34,99
    Ask
    × 14,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    44.978,35€
    Basispreis
    35,01
    Ask
    × 13,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Amgen einen Gewinn von +8,28 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Amgen Aktie damit um +6,07 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,20 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amgen +5,13 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,23 % geändert.

    Amgen Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,07 %
    1 Monat +5,20 %
    3 Monate +8,28 %
    1 Jahr +7,75 %

    Informationen zur Amgen Aktie

    Es gibt 538 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 157,45 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.01.2026


    Top- und Flop-Aktien am 21.01.2026 im US Tech 100.

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 21.01.2026


    Top- und Flop-Aktien am 21.01.2026 im Dow Jones.

    Börsen Update USA - 21.01. - Dow Jones stark +0,68 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Amgen Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amgen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amgen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amgen

    +3,76 %
    +6,30 %
    +5,42 %
    +8,98 %
    +20,95 %
    +24,67 %
    +30,43 %
    +112,68 %
    +17.071,50 %
    ISIN:US0311621009WKN:867900



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Amgen Aktie auf Höhenflug - 21.01.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Amgen Aktie bisher um +4,09 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amgen Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     