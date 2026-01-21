Persistent meldet für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 422,5 Millionen US-Dollar mit einem Wachstum von 17,3 % gegenüber dem Vorjahr
Kündigt eine Zwischendividende von 22 ₹ pro Aktie an
SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) hat heute die vom Verwaltungsrat genehmigten geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal bekannt gegeben.
Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal zum 31. Dezember 2025:
|
|
|
Q3GJ26
|
Marge in %
|
Wachstum im Quartalsvergleich
|
Wachstum im Jahresvergleich
|
Umsatz
|
|
422,5
|
|
4,0 %
|
17,3 %
|
(Mio. USD)
|
|
|
|
|
|
Wachstum bei konstanter Währung
|
|
|
|
4,1 %
|
17,3 %
|
(Mio. INR)
|
|
37,782.1
|
|
5,5 %
|
23,4 %
|
EBIT (INR Mio.) Exkl.
|
|
6,317.8
|
16,7 %
|
8,2 %
|
38,6 %
|
EBIT (Mio. INR)
|
|
5,427.5*