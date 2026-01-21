Persistent meldet für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 422,5 Millionen US-Dollar mit einem Wachstum von 17,3 % gegenüber dem Vorjahr

Kündigt eine Zwischendividende von 22 ₹ pro Aktie an

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) hat heute die vom Verwaltungsrat genehmigten geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal bekannt gegeben.

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal zum 31. Dezember 2025: