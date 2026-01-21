    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    Persistent meldet für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 422,5 Millionen US-Dollar mit einem Wachstum von 17,3 % gegenüber dem Vorjahr

    Kündigt eine Zwischendividende von 22 ₹ pro Aktie an 

    SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) hat heute die vom Verwaltungsrat genehmigten geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal bekannt gegeben.

    Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal zum 31. Dezember 2025:

    Q3GJ26

    Marge in %

    Wachstum im Quartalsvergleich

    Wachstum im Jahresvergleich

    Umsatz


    422,5


    4,0 %

    17,3 %

    (Mio. USD)






    Wachstum bei konstanter Währung




    4,1 %

    17,3 %

    (Mio. INR)


    37,782.1


    5,5 %

    23,4 %

    EBIT (INR Mio.) Exkl.
    einmalige Auswirkungen der neuen
    Arbeitsgesetze


    6,317.8

    16,7 %

    8,2 %

    38,6 %

    EBIT (Mio. INR)


    5,427.5*

